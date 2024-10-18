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«Я говорю вам об этом, чтобы дети не ждали автобуса напрасно»: жуткая история о (не)доступности образования на селе

Редакция PRESS 18 октября, 2024 12:01

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В социальной сети Facebook появилась история многодетной матери, которая рассказала, в какую ситуацию попадают сельские дети, когда самоуправления отменяют автобусные рейсы. или в принципе не заботятся о том, чтобы хоть какой-то общественный транспорт ходит в сторону учебных заведения. История очень печальная.

«Когда, после настойчивых звонков и рассказов о проблеме в течение почти 2 месяцев, пока я боролась с TUKUMA AUTO за то, чтобы водители автобусов ездили по расписанию и на остановках наконец-то видели детей, останавливались и везли их в Тукумс, раздается звонок, сообщающий, что маршрут: Тукумс-Зентене 6:10 с ноября закрыт! Раньше автобус проезжал мимо остановки нашего дома, в 300 метрах от дома.

Звонившая, очень добрая женщина, сказала: «Я говорю вам это для того, чтобы дети не стояли на остановке в холод и не ждали автобуса напрасно»», - рассказывает Сигне.

Женщина возмущена тем, что образование для сельских детей в наше время вдруг стало роскошью. В случае её семьи, после отмены автобуса, дети должны будут каждый день добираться до школы 40 км. А ближайшая автобусная остановка теперь в 1,5 км, в административном центре поселка.  

«Планируется также отменить транспортные льготы на проезд до Тукумской школы, с целью, чтобы дети учились в ближайшей у дому школе.

Ответ: ближайшая школа для вас находится в Энгуре и туда курсирует школьный автобус. Да, согласна, но я хочу для своих детей качественное образование, хочу сама выбирать школу, где они получат образование и в этом плане для нас самая подходящая школа в городе Тукумс. У меня что, не может быть никакой возможности выбирать, в какое учебном заведение будут ходить мои дети?», - возмущается женщина.

В её семье кроме двух школьников растут еще двое малышей-двойняшек дошкольного возраста. Сигне сидела с ними до 3,5 лет, потому что это в первое время позволяла её работа. Но вот пришло время отдать детей в садик и оказалось, что до пятилетнего возраста дошкольное образование ребенка – полностью на родителях. В садик туда и обратно 80 км в день. Без каких-либо льгот на дорогу.

«Я спросила в думе, будет ли какая-то компенсация за дорогу, потому что мои расходы на это составляют около 200 евро в месяц. И мне ответили – нет, для детей до пяти лет компенсация не полагается», - пишет Сигне.

Напомним, что декретные платят в Латвии только полтора года. А дорогу до садика власти компенсируют только с пяти лет.

«И при достижении этого возраста компенсация рассчитывается по формуле -0,11 цента за км!! МИНУС НАЛОГ! Интересно, что за транспортное средство потребляет такое количество топлива, чтобы я могла на нем отвезти детей в детский сад... Но ладно - и за это спасибо! ... правда мне эти 10 евро… но ладно...  добавлю сама...», - пишет многодетная мать.

И задает еще один риторический вопрос – а что делать семьям, у которых машины нет? Или она сломалась? Или родитель, у которого есть права на время теряет трудоспособность?

«Тогда домой придут социальные работники, потому что детям не обеспечивается «обязательное школьное образование». (…) и станут проверят каждую вещь в твоем доме, чтобы доказать, что ты не можешь заботиться о детях?», - с ужасом пишет мать.

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