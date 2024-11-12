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Я бы тоже голосовал за Трампа, демократы превратили США в сумасшедший дом: скульптор Глеб Пантелеев

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 ноября, 2024 10:20

Латышские СМИ 0 комментариев

"Это реакция на коллективное безумие, известное как вокизм. Сумасшедшие создали новую религию и захотели, чтобы все в неё поверили. Я говорю всё это не из любви к Трампу, он мне крайне несимпатичен. Но он хотя бы говорит "нет" социализму, коммунизму и идеалистическомук тоталитаризму", - так в интервью "Неаткариге"" комментирует итоги выборов в США латвийский скульптор Глеб Пантелеев.

-Победа Трампа - это совершенно логичное событие. То, во что превратилась Демократическая партия и во что начала превращаться Америка, - это сползание на необратимый путь безумия. И даже люди, которые не являются поклонниками Трампа, все равно голосовали за него. Если бы я был гражданином США, я бы, конечно, проголосовал за Трампа, даже зная, что он, скорее всего, кусок дерьма. Потому что Харрис - ну, это просто «до свиданья»; это полное смятение умов, триумф новой этики, социализма и коммунизма.

И очень хорошо, что Трамп сразу обозначил свою позицию: против всякого рода гендеризма, смены пола подростками и прочего бреда и сумасшествия.

Если главным вопросом для Харрис были аборты - вот ведь национальная проблема номер один - то дальше идти некуда.

-Но каковы надежды на то, что Трамп сможет остановить войну в Украине?

-В Америке, голосуя за Трампа, избиратели меньше всего думали об Украине и Израиле, и эта мотивация была в самом конце списка. Американцы - народ эгоистичный и эгоцентричный. Американцы - изоляционисты, как ни странно. Это крупнейшая в мире сверхдержава, и это изоляционистское мышление очень важно для них, у них даже есть президенты, которые никогда не покидали страну, им это не нужно. Это у них в крови, поэтому Украина и Израиль находятся где-то... на другой стороне земного шара.

У нас все по-другому. Нас меньше интересует налоговая политика США, которой Трамп, конечно, займётся, потому что там много навоза, оставленного демократами, и это сдерживает экономику. Нас больше интересует - и это экзистенциальный вопрос - что Трамп собирается делать с Украиной и как он собирается остановить войну. Просто сказать «я остановлю войну» - значит ничего не сказать. Ладно, Трамп - бизнесмен, переговоры и заключение сделок - его ежедневная рутина, но Путин - не бизнесмен, у него другие мотивы.

Если Путину просто отдадут оккупированные территории, он может развернуться на нас. Я не знаю, возможно ли это. Но теоретически это будет означать, что он прощен и сможет продать это прощение своему народу и продолжать в том же духе. Но на данный момент я не вижу перспективы, не вижу ясного исхода.

 

 

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