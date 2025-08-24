WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Разрешать подобные удары может только лично министр обороны Пит Хегсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают данные для наведения на цель от США, подтвердили два американских и один британский источник.

Разработал эту процедуру замминистра обороны Элбридж Колби. Он известен тем, что считает противостояние с Китаем на тихоокеанском театре настолько важной задачей, что ради этого можно пожертвовать военными обязательствами США в других регионах мира, писали ранее американские СМИ. В СМИ его также связывали с кратковременной приостановкой поставок Украине в начале июля.

Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории, отмечает WSJ. Президент Дональд Трамп на этой неделе писал в соцсетях о том, что войну невозможно выиграть, ограничиваясь оборонительными действиями, однако ни к каким практическим последствиям, по словам собеседников газеты, это выступление не привело.

Пентагон, представители Украины и британское правительство не ответили на просьбы газеты о комментарии.