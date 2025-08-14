WhatsApp обвинил российские власти в нарушении прав людей на безопасное общение

-WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение — именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для болee 100 миллионов наших пользователей в стране, — говорится в заявлении WhatsApp в соцсети X.

В компании также заявили о намерении сделать все возможное, «чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, в том числе в России».

Ранее в пресс-службе Telegram Русской службе Би-би-си заявили, что приложение работает исправно, а «любые проблемы с соединением, с которыми сталкиваются пользователи, не являются результатом технических неисправностей телеграма».

В среду Роскомнадзор официально заявил, что в России «принимаются меры по частичному ограничению звонков» в Telegram и WhatsApp. «Частичную блокировку» звонков в этих мессенджерах в ведомстве объяснили борьбой с мошенниками.