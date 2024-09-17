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Взрывающиеся пейджеры ранили более 2700 человек в Ливане, пострадали члены «Хезболлы» (2)

© BBC 17 сентября, 2024 20:49

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Сотни членов ливанской вооруженной группировки «Хезболла» получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались, сообщают информагентства.

На кадрах с камер наружного наблюдения видны многочисленные взрывы, на одном из роликов взрыв происходит в кармане у человека, который находится в торговом центре. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявил, что в результате взрывов погибли восемь человек и почти 2750 получили ранения, 200 из них находятся в критическом состоянии.

«Хезболла» подтвердила гибель двух своих боевиков и восьмилетней девочки.

По сведениям Reuters, среди раненых — боевики «Хезболлы» и медики, а также посол Ирана в Ливане. По данным иранского телевидения, его жизни ничего не угрожает и полученные им ранения были легкими.

Государственное информагентство Ливана сообщает, что в числе прочего взрывы прозвучали в южном районе столицы Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы», а также в нескольких других регионах страны.

Неназванный представитель «Хезболлы» сказал Reuters, что речь идет о «крупнейшем провале служб безопасности» организации за последнее время.

Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, который ссылается на неназванного экс-сотрудника британской армии, в пейджеры могло быть заложено от 10 до 20 граммов боевого сильнодействующего взрывчатого вещества. Взрывчатку могли спрятать в фальшивой электронной детали.

Затем взрывные устройства должны были активироваться при помощи специального буквенно-цифрового сообщения. Первый же человек, который после этого начинал пользоваться пейджером, приводил устройство в действие — и оно взрывалось, предполагает эксперт.

По оценкам корреспондента, смертельными оказались менее 1% взрывов пейджеров, однако сотни людей получили серьезные ранения, и инцидент стал значительным психологическим ударом по «Хезболле».

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