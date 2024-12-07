Вынесен приговор главному редактору Sputnik Latvija: Валентин Роженцов получил реальный срок

Приговор суда еще может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Прокурор довольна приговором, так как он совпадает с тем, о котором она просила во время судебных прений, сообщает LETA.

Роженцов подал заявление о том, что не будет участвовать в судебном процессе. В связи с этим суд, одновременно с оглашением приговора, изменил примененную к нему меру пресечения с обязательного уведомления о смене места жительства на заключение под стражу.

Чтобы обойти и нарушить санкции, введенные ЕС, и получить вознаграждение за выполнение обязанностей, связанных с обеспечением работы информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному агентству "Россия Сегодня" (RS), Роженцов заключил несколько договоров на оказание услуг с этим агентством.

Соглашения предусматривали, что Роженцов по поручению заказчика будет подготавливать материалы на экономические, культурные и общественные темы, связанные с латвийскими иммигрантами и их потомками в России, уточнили в прокуратуре. Также предусматривалось, что он будет предоставлять услуги, связанные с интерактивной и редакционной деятельностью, подбором и размещением текстового и мультимедийного контента на интернет-ресурсах заказчика.

С 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал исполнять обязанности главного редактора проекта "Sputnik Латвия", принадлежащего информационному ресурсу агентства RS "Sputnik", а также оказывать услуги, связанные с созданием публикаций, отбором материалов и их размещением на сайтах "Sputnik".

Таким образом, в указанный период Роженцов предоставлял агентству RS услуги по созданию информационного контента за вознаграждение и способствовал реализации целей агентства под руководством Дмитрия Киселёва, находящегося под санкциями. Эти цели включали укрепление национальных интересов России в информационном пространстве, издание СМИ и создание интернет-порталов, говорится в обвинении.

Работа Роженцова и подготовленные им материалы считаются экономическими ресурсами в контексте регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности агентства RS, включая формирование государственной пропаганды и информационного пространства.

Продолжая выполнять свои обязанности, подготавливая и публикуя материалы для информационных ресурсов агентства RS, Роженцов косвенно предоставлял экономические ресурсы Киселёву. Руководствуясь корыстными мотивами, он нарушил санкции ЕС, заключила прокуратура.