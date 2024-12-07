Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Вынесен приговор главному редактору Sputnik Latvija: Валентин Роженцов получил реальный срок

Редакция PRESS 7 декабря, 2024 08:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Курземский районный суд приговорил главного редактора кремлевского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданина Латвии Валентина Роженцова, к двум годам лишения свободы за нарушение санкций Европейского союза (ЕС), стало известно агентству LETA.

Приговор суда еще может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Прокурор довольна приговором, так как он совпадает с тем, о котором она просила во время судебных прений, сообщает LETA.

Роженцов подал заявление о том, что не будет участвовать в судебном процессе. В связи с этим суд, одновременно с оглашением приговора, изменил примененную к нему меру пресечения с обязательного уведомления о смене места жительства на заключение под стражу.

Чтобы обойти и нарушить санкции, введенные ЕС, и получить вознаграждение за выполнение обязанностей, связанных с обеспечением работы информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному агентству "Россия Сегодня" (RS), Роженцов заключил несколько договоров на оказание услуг с этим агентством.

Соглашения предусматривали, что Роженцов по поручению заказчика будет подготавливать материалы на экономические, культурные и общественные темы, связанные с латвийскими иммигрантами и их потомками в России, уточнили в прокуратуре. Также предусматривалось, что он будет предоставлять услуги, связанные с интерактивной и редакционной деятельностью, подбором и размещением текстового и мультимедийного контента на интернет-ресурсах заказчика.

С 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал исполнять обязанности главного редактора проекта "Sputnik Латвия", принадлежащего информационному ресурсу агентства RS "Sputnik", а также оказывать услуги, связанные с созданием публикаций, отбором материалов и их размещением на сайтах "Sputnik".

Таким образом, в указанный период Роженцов предоставлял агентству RS услуги по созданию информационного контента за вознаграждение и способствовал реализации целей агентства под руководством Дмитрия Киселёва, находящегося под санкциями. Эти цели включали укрепление национальных интересов России в информационном пространстве, издание СМИ и создание интернет-порталов, говорится в обвинении.

Работа Роженцова и подготовленные им материалы считаются экономическими ресурсами в контексте регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности агентства RS, включая формирование государственной пропаганды и информационного пространства.

Продолжая выполнять свои обязанности, подготавливая и публикуя материалы для информационных ресурсов агентства RS, Роженцов косвенно предоставлял экономические ресурсы Киселёву. Руководствуясь корыстными мотивами, он нарушил санкции ЕС, заключила прокуратура.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать