Выборы в Германии: как там Вайдель? Предварительные результаты экзит-пулов

По данным первых экзитполов, на выборах в Германии лидирует консервативный блок ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз») во главе с Фридрихом Мерцем. Они набирают около 28,5% голосов.

Сам Мерц уже заявил о победе своего блока. «Сегодня вечером мы будем праздновать, а с завтрашнего дня начнем работать», — выступил Мерц перед своими сторонниками в Берлине.

За ХДС/ХСС идет «Альтернатива для Германии» (АдГ): по подсчетам ZDF, за ультраправую партию проголосовали 20% избирателей. Это лучший результат в истории АдГ, и по итогам выборов партия Алис Вайдель (на фото) может удвоить число своих депутатов в Бундестаге.

Социал-демократы во главе с Олафом Шольцем пришли третьими, показав, в свою очередь, худший результат за свою историю: они набирают 16,5% голосов. Шольц признал поражение на выборах, назвав их итоги горькими для СДПГ.

За «Зеленых» проголосовали около 12%, а за партию левых — около 9%.

Либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП), которая входила в предыдущую правящую коалицию, набирает 5%, по подсчетам ZDF, как и левопуполистский Союз Сары Вагенкнехт (ССВ). Экзитполы ARD дают этим партиям меньше 5%: 4,9% и 4,7% соответственно.

Лидер АдГ Алис Вайдель уже предложила сотрудничество ХДС. Фридрих Мерц раньше заявлял, что не готов с ней работать, а после обнародования результатов этих выборов сказал своим сторонникам, что надеется как можно быстрее сформировать работоспособное правительство.

У ХДС, по предварительным подсчетам, есть возможность собрать коалицию без АдГ, но только если им удастся договориться с социал-демократами (и, возможно, еще одной партией — но это зависит от того, преодолеют ли СвДП и ССВ пятипроцентный барьер).

Как проходили досрочные выборы в Бундестаг

Германия разделена на 299 одномандатных округов, и каждый избиратель должен был проголосовать за члена Бундестага. Партии, которые набирают более 5%, формируют парламентские фракции на основании партийных списков, составленных в землях.

Нынешние выборы впервые проходили по новому закону: число мест в парламенте сокращено с 733 до 630. Право на пропорциональное партийное представительство в парламенте по-прежнему получат партии, кандидаты которых сумели победить по меньшей мере в трех одномандатных округах.

Как правило, партия, занявшая первое место, собирает коалицию, затем президент рекомендует на пост канцлера лидера этой партии, а затем парламент голосует за или против кандидатуры.

Около 59,2 млн немцев — граждан Германии старше 18 лет — могли голосовать на этих выборах, причем, согласно опросам, накануне дня голосования около 20% немцев не знали, за кого они собираются голосовать.

Главные темы, волнующие избирателей

Главные темы этих выборов — экономика, миграция и безопасность.

Предыдущая правящая коалиция во главе с социал-демократом Олафом Шольцем распалась именно из-за неспособности договориться об экономической политике. Германия, крупнейшая экономика в Евросоюзе, не растет уже два года подряд.

Миграция и безопасность — две других важнейших темы. С мая 2024 года в Германии произошло пять смертельных нападений, из них три — в разгар предвыборной кампании уже шла во всю силу. Во всех пяти случаях у подозреваемых — миграционный бэкграунд.

Накануне выборов, в субботу, было совершено еще одно нападение: мужчина (по данным полиции — сириец) нанес удары ножом туристу у мемориала жертвам Холокоста.

Наконец, Германия — как и другие европейские страны — должна иметь в виду новую риторику властей США, которые возглагают ответственность за обеспечение безопасности в регионе на европейцев, но не приглашают их на переговоры с Россией.

Основные игроки

Опросы предсказывали, что канцлером по итогам этих выборах станет Фридрих Мерц, глава консервативного Христианско-демократического союза (ХДС). За его партию готовы отдать свой голос около 30% избирателей.

Мерц обещает восстановить экономику Германии, ограничить миграцию, сократить налоги и расходы на социальное обеспечение и усилить поддержку Украине.

Накануне дня голосования Мерц вновь заявил, что он не будет сотрудничать с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

При этом тема миграционных ограничений была ключевой и для предвыборной кампании правоцентристов из ХДС.

АдГ, возглавляемая Алис Вайдель, уже весьма популярна в восточных землях, но в последнее время ультраправая партия стремительно набирает популярность и на западе страны.

Одно из видео предвыборной кампании Алис Вайдель набрало 4 млн просмотров. Ее посыл очень прост: голосуйте за АдГ, пробейте стену молчания и измените немецкую политику.

Стена молчания — «брандмауэр» — это табу на переговоры и коалиционные соглашения с представителями ультраправых. Мерца обвинили в нарушении этого табу, когда он заручился поддержкой АдГ в парламенте для законопроекта, ужесточающего миграцию (в итоге закон не был принят).

После этого десятки тысяч человек вышли на улицы по всей Германии, протестуя против АдГ — и Мерца.

Близкий соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск открыто выражает свою поддержку АдГ. Вице-президент Джей Ди Вэнс встретился с Вайдель вскоре после своей речи в Мюнхене, в которой он раскритиковал Европу и заявил, что главных врагов стоит искать внутри себя.

АдГ выступает не только за строгую миграционную политику и реформу Евросоюза (а в случае неудачи — голосование о выходе из ЕС), но и за возобновление работы атомных электростанций и восстановление отношений с Россией.

Какой может быть коалиция?

Социал-демократам (СДПГ) Олафа Шольца опросы предрекали около 15% голосов, зеленым — чуть меньше 13%, левым — около 7%. Остальные партии вряд ли пройдут 5-процентный барьер.

Если результаты экзитполов и опросов подтвердятся, а Мерц будет верен своему слову и откажется сотрудничать с АдГ, наиболее вероятной выглядит возможность коалиции с СДПГ или зелеными (или и теми и другими).