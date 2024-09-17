Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Выбора нет, и отказаться от платежа нельзя! Рижская дума объясняет новые поборы с собственников квартир (3)

la.lv 17 сентября, 2024 08:04

Выбор редакции 3 комментариев

Рижское самоуправление недавно разослало информацию о том, что с 1 июля этого года, в соответствии с изменениями в законодательстве, каждый собственник здания (совладелец, собственник квартиры) должен будет покрыть расходы на подготовку и отправку уведомления о плате за использование земельного участка в размере 15 евро в год.

Закон предусматривает, что собственник строения обязан уплатить землевладельцу плату за право пользования землей, а также покрыть расходы по уведомлению об оплате. Размер платы за законное использование земли составляет 4% от кадастровой стоимости в год, но не менее 50 евро.

"Каждый собственник здания (совладелец, собственник квартиры) покрывает ежегодные расходы на подготовку и отправку платежного уведомления в размере 15 евро", - говорится в сообщении Рижской думы.

Получив эту информацию, многие горожане растерялись, за что именно он должен платить и почему? Обеспокоенные жители спрашивают:

«Можно ли будет отказаться от этих писем? Почему их нельзя отправить по электронной почте? Почему мы должны платить работникам Рижской думы за то, что они выполняют свою работу, и получают за это зарплату? Когда я смотрю на свой годовой платеж по налогу на недвижимость, я вижу, что за подготовку письма я заплачу 1/3 этой суммы… Кошмар!»

Журналисты решили связаться с представителями Рижской думы, чтобы узнать, можно ли будет отказаться от этого письма. Ответ дала Линда Розенберга, главный юрист отдела Комиссии по приватизации жилья Рижского самоуправления.

"Плата в размере 15 евро в год выплачивается за расходы на подготовку и отправку платежа за законное землепользование и не распространяется на платежи по налогу на недвижимость".

Она также добавляет, что оплата определяется законом, принятым Сеймом, поэтому самоуправление исполняет закон, так же, как его выполняют частные лица, которые отправляют собственникам здания (владельцу квартиры или совладельцу) платежные извещения за законное использование земли, принадлежащей частному лицу.

Есть ли возможность отказаться от этой выплаты?

"Законодатель не выделил и не определил отдельные способы отправки платежного уведомления, при которых расходы на уведомление о платеже и отправку оплачиваются или не оплачиваются, таким образом, стоимость подготовки и отправки платежного уведомления в размере 15 евро в год покрывается независимо от способа отправки платежного уведомления",- отвечает представитель самоуправления.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 19 реакций
Комментарии (3) 19 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную (3)

Важно 20:17

Важно 3 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро (3)

Важно 20:09

Важно 3 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16) (3)

Важно 20:03

Важно 3 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы (3)

История и культура 20:00

История и культура 3 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский? (3)

Важно 20:00

Важно 3 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро? (3)

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 3 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (3)

Мир 18:54

Мир 3 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать