Закон предусматривает, что собственник строения обязан уплатить землевладельцу плату за право пользования землей, а также покрыть расходы по уведомлению об оплате. Размер платы за законное использование земли составляет 4% от кадастровой стоимости в год, но не менее 50 евро.

"Каждый собственник здания (совладелец, собственник квартиры) покрывает ежегодные расходы на подготовку и отправку платежного уведомления в размере 15 евро", - говорится в сообщении Рижской думы.

Получив эту информацию, многие горожане растерялись, за что именно он должен платить и почему? Обеспокоенные жители спрашивают:

«Можно ли будет отказаться от этих писем? Почему их нельзя отправить по электронной почте? Почему мы должны платить работникам Рижской думы за то, что они выполняют свою работу, и получают за это зарплату? Когда я смотрю на свой годовой платеж по налогу на недвижимость, я вижу, что за подготовку письма я заплачу 1/3 этой суммы… Кошмар!»

Журналисты решили связаться с представителями Рижской думы, чтобы узнать, можно ли будет отказаться от этого письма. Ответ дала Линда Розенберга, главный юрист отдела Комиссии по приватизации жилья Рижского самоуправления.

"Плата в размере 15 евро в год выплачивается за расходы на подготовку и отправку платежа за законное землепользование и не распространяется на платежи по налогу на недвижимость".

Она также добавляет, что оплата определяется законом, принятым Сеймом, поэтому самоуправление исполняет закон, так же, как его выполняют частные лица, которые отправляют собственникам здания (владельцу квартиры или совладельцу) платежные извещения за законное использование земли, принадлежащей частному лицу.

Есть ли возможность отказаться от этой выплаты?

"Законодатель не выделил и не определил отдельные способы отправки платежного уведомления, при которых расходы на уведомление о платеже и отправку оплачиваются или не оплачиваются, таким образом, стоимость подготовки и отправки платежного уведомления в размере 15 евро в год покрывается независимо от способа отправки платежного уведомления",- отвечает представитель самоуправления.