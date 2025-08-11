Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Выбор учебных программ не соответствует потребностям рынка труда: эксперты

11 августа, 2025 11:39

Новости Латвии 0 комментариев

Ситуация выглядит не лучшим образом - так Совет иностранных инвесторов в Латвии оценивает самые популярные в этом году направления обучения, которые выбирают поступающие в вузы.

Три самых популярных направления, которые не меняются уже три года подряд - это медицина, психология и юриспруденция в Латвийском университете (ЛУ).

Хотя нехватка врачей и медицинского персонала очевидна и интерес к медицине приветствуют и работодатели, и предприниматели, инвесторы хотели бы видеть гораздо больше заявок на программы инженерных и компьютерных наук.

"В первой десятке произошли некоторые перестановки, но первые три приоритетных направления неизменны. Несмотря на большое количество информации о том, что работники нужны во многих других отраслях, молодежь все равно выбирает эти три направления", - говорит проректор ЛУ Кристине Страда-Розенберга.

В Рижском университете Страдиня сообщили, что наибольшее количество бюджетных мест в вузе - на программах здравоохранения, поэтому и интерес к обучению в этой сфере самый высокий.

Однако одних лишь бюджетных мест недостаточно, чтобы привлечь студентов. В области компьютерных наук бюджетных мест много, однако в ЛУ эта программа занимает лишь 5-е место по популярности, а в Рижском техническом университете - 7-е.

Другие востребованные на рынке профессии - еще дальше.

"Мы, безусловно, очень рады интересу молодежи к здравоохранению, так как видим, что проблемы в этой сфере с каждым годом только нарастают. Однако в то же время нам хотелось бы видеть среди популярных направлений и инженерные науки", - отмечает руководитель отдела образования Латвийской конфедерации работодателей Лиене Вороненко.

(Lsm.lv)

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

