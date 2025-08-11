Выбор учебных программ не соответствует потребностям рынка труда: эксперты

Три самых популярных направления, которые не меняются уже три года подряд - это медицина, психология и юриспруденция в Латвийском университете (ЛУ).

Хотя нехватка врачей и медицинского персонала очевидна и интерес к медицине приветствуют и работодатели, и предприниматели, инвесторы хотели бы видеть гораздо больше заявок на программы инженерных и компьютерных наук.

"В первой десятке произошли некоторые перестановки, но первые три приоритетных направления неизменны. Несмотря на большое количество информации о том, что работники нужны во многих других отраслях, молодежь все равно выбирает эти три направления", - говорит проректор ЛУ Кристине Страда-Розенберга.

В Рижском университете Страдиня сообщили, что наибольшее количество бюджетных мест в вузе - на программах здравоохранения, поэтому и интерес к обучению в этой сфере самый высокий.

Однако одних лишь бюджетных мест недостаточно, чтобы привлечь студентов. В области компьютерных наук бюджетных мест много, однако в ЛУ эта программа занимает лишь 5-е место по популярности, а в Рижском техническом университете - 7-е.

Другие востребованные на рынке профессии - еще дальше.

"Мы, безусловно, очень рады интересу молодежи к здравоохранению, так как видим, что проблемы в этой сфере с каждым годом только нарастают. Однако в то же время нам хотелось бы видеть среди популярных направлений и инженерные науки", - отмечает руководитель отдела образования Латвийской конфедерации работодателей Лиене Вороненко.

