Неправильное нацменьшинство, вас слишком много: хм, а кто же тогда русские в Латвии?

«Думаю, что выводы Конституционного суда, сделанные в решении 2019 года, по-прежнему обоснованы, а именно: "Сейм и несколько привлеченных к делу лиц подчеркнули, что также после восстановления независимости государства русский язык в Латвии широко используется в обществе. (...) Также другие привлеченные к делу лица выразили мнение, что русский язык в Латвии является самодостаточным, а именно, что в повседневном общении можно обойтись только русским языком и не знать государственного языка". Эта ситуация не соответствует Сатверсме, она не соответствует 114-й статье, и ее не следует поддерживать в формах, которые финансируются из государственного бюджета. Следует отметить, что, учитывая, что с 1 января 2020 года дети, рожденные в семьях постоянных жителей Латвии, не являющихся гражданами, автоматически становятся гражданами Латвии, язык и содержание образования имеют критическое значение для будущего Латвии». (Цитата по Делфи).

Напомним, что 114-я статья Сатверсме гарантирует, что «лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность».

И вот получается, что если какой-то язык какого-то национального меньшинства является в Латвии «распространенным» и «самодостаточным», то он волшебным образом не подпадает под действие 114-й статьи. Это открытие нас так поразило, что мы решили уточнить – все ли латвийские юристы придерживаются такой трактовки Конституции ЛР.

За комментариями press.lv обратился к председателю Объединения юристов Латвии Рихарду Бунке:

- Говоря о нацменьшинствах в Латвии, следует руководствоваться элементарной логикой и ясным разумом. Если посмотреть на нормативный акт, то сама Конвенция по защите нацменьшинств определяет, что именно полагается представителям разных национальностей, живущим в Латвии, на какую защиту они могут рассчитывать. Но при этом Конвенция ничего конкретно не говорит о самом процессе регистрации, лишь упоминая о том, что местные государственные органы в каждой стране должны обеспечить нацменьшинствам регистрационный процесс, в результате чего то или иное национальное или языковое меньшинство имеет возможность зарегистрироваться как таковое.

В Латвии этот процесс регистрации выглядит так: какая-то общественная организация, или группа представителей такого общества или людей определенной национальности, должна обратиться в Министерство юстиции, а оно, в свою очередь , должно издать указ о регистрации этого меньшинства.

Интересно, что в Латвии ни одна из 66 таких организаций, связанных с русской национальностью, не подала в Минюст соответствующее прошение.

Кстати, среди этих общественных организаций даже есть Krievu juristu biedrība (Общество русских юристов ). Тихая, спокойная, почти незаметная организация. Так вот, ни она, ни какая другая, тот же всем известный Русский Союз Татьяны Жданок, не подала документы в Минюст для своей регистрации в качестве организации нацменьшинства. Вот этот формальный критерий просто должен быть исполнен с точки зрения демократии.

Это если мы смотрим на вещи с формальной стороны. А если смотреть с точки зрения логики... Стоит признать, что степень самодостаточности у русского и правда высокая. Но не случайно юристам в вузах преподают и логику. И здесь, если послушать, что говорят люди, которые выступают за отмену русского во всех сферах, то стоит признать - это звучит просто абсурдно. Логика отсутствует напрочь.

Я слышу следующие аргументы: русский язык в Латвии следует ограничить настолько, чтобы русскоязычное меньшинство сократилось до такой степени, чтобы оно стало реальным меньшинством по численности. И лишь тогда мы признаем его меньшинством и ...начнем его защищать. Поскольку лишь тогда оно будет нуждаться в защите.

Чтобы добиться такого состояния для русского языка в Латвии, его противники открыто говорят (и делают), что намерены ликвидировать образование на русском языке - больше не обучать на нем людей, а обучать только на латышском. С каждым годом сокращают число детей, которые все еще обучаются на русском и русскому. В итоге все это должно способствовать сокращению русскоязычной этнической группы. Это один из методов, который, по прогнозам националистов, позволит добиться состояния, чтобы русскоязычное меньшинство стало меньшинством реальным... И вот тогда... а теперь внимание! - русский язык начнут защищать в Латвии... на государственном уровне.

- Уничтожить, чтобы воскресить?

- С точки зрения логики и разума, звучит абсурдно, иначе и не скажешь. С учетом того, что сейчас тратятся бюджетные деньги фактически на борьбу со всем русским наследием - сносятся памятники, мемориальные доски, переписываются образовательные программы, то есть, по сути, на данном этапе вкладываются деньги в ликвидацию русского. Таким образом добиваются, чтобы русский язык не стал доминирующим в Латвии (ведь Конституция защищает прежде всего госязык и госкультуру).

Все эти телодвижения по уничтожению "языка-конкурента" - это просто глупость в крупных масштабах, поскольку сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы русский язык становился в Латвии доминирующим (хотим мы этого или нет, численность русскоязычной общины, напротив, с каждым годом сокращается). Ни в одном исследовании, начиная с 1990-х годов нет данных о том, чтобы процент русских увеличивался - ни в абсолютных числах, ни в процентном соотношении. Но по закону наше государство должно делать ровно столько, чтобы никакая другая этническая группа по численности не превзошла латышскую.

Должностные лица нашего государства считают, что сейчас нужно сделать все, чтобы этническая группа русских в Латвии стала маленькой и незначительной. Но при этом они не понимают, что затем, по нашим же законам, придется вкладывать в эту же группу бюджетные средства, чтобы она не вымерла. Все почему? А потому, что за превращением русскоязычных в реальное меньшинство последует сигнал его защищать, как этого требует Конституция и Конвенция по защите прав нацменьшинств, на это снова (лет через 50, когда их останется 10%?) начнут выделять деньги из бюджета Латвии - теперь уже на спасение русской общины, ранее сокращенной за бюджетные же деньги. Уничтожать и сокращать, чтобы затем восстанавливать. Вот такие качели.

- Но не стоить сбрасывать со счетов, что и численность самих латышей при этом может параллельно сокращаться. Многие уезжают, прирост населения негативный.

- Это правда. Но этот процентный состав (когда число русскоязычных в Латвии не имеет тенденции к превосходству над латышами) говорит о том, что разумнее сейчас просто жить спокойно и не тратить бюджетные средства в сокращение численности какой-то другой общины. А вместо этого вкладывать в развитие и сохранение своей! Просто живи и давай жить другим. А то сейчас по отношению к русскоязычным это выглядит как расправа - в то время как титульной нации ничто не угрожает, зачем-то упорно сокращают численность русской общины.

Очень хотелось бы, чтобы голос разума правящие услышали. В противном случае выходит, что сейчас эти деньги тратятся впустую, неконструктивно - просто чтобы в будущем снова потратить деньги.