Вцепился мертвой хваткой: на площадке для собак в Плявниеках питбуль порвал маленькую собаку и её хозяйку

"Передаю привет женщине которая сегодня около 18:00 часов вечера пришла со свой собакой стафорд/питубль гулять на собачью площадку в Плявниеки (Сахарова, 28) , собака за секунду мертвой хваткой вцепилась в моего французского бульдога, который просто чудом остался жив... как собственно и я", - рассказала пострадавшая в соцсетях.

В итоге пострадавшей помогли очевидцы. Женщина уже написала заявление в полицию, но пытается найти владелицу опасной собаки своими силами.

Напомним, если собака ведёт себя неадекватно, покусала человека или другое животное, то соседи или очевидцы могут обратиться с заявлением в продовольственно-ветеринарную службу. Но просто так собаку никто опасной не признает. Все факты тщательно проверяются.

После получения заявления продовольственно-ветеринарная служба создаёт комиссию, которая призвана оценить поведение собаки.

Рассматриваются все предоставленные доказательства, выясняются все обстоятельства дела, собираются свидетельства. Если собранных доказательств будет достаточно, то собирается оценочная комиссия. В её состав входят специалисты-кинологи, ветеринарный врач, а также инспектора продовольственно-ветеринарной службы. Комиссия оценивает поведение собаки, уровень её социализация, подчинённость хозяину, и в результате дает свое заключение. На его основе собаку могут признать или не признать опасной.

Если собаку признают агрессивной и опасной, то хозяину будут предъявлены более строгие требования по содержанию животного.

Выгуливать признанную опасной собаку можно только так, чтобы она была одна, чтобы рядом не было других животных. И на коротком поводке.

Каких-то особо опасных и агрессивных пород не сущетсвует, говорят кинологи. Очень многое зависит от воспитания, уровня социализации собаки. Ведь с животным нужно работать.

В комментариях у публикации пострадавшей многие владельцы собак отметили, что выгул собак на закрытой площадке не освобождает владельцев от контроля за своими животными.

Фото: собаки иллюстративное