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«Вторжение в Латвию станет Третьей мировой войной»: Карлис Шадурскис (5)

TV24 6 сентября, 2024 11:06

Латышские СМИ 5 комментариев

«Возможно, русские не идиоты, но авантюристы, потому что вторжение в Украину было чистой авантюрой. Ну, слава Богу, что Запад мобилизовался на помощь и что все произошло не так, как надеялся Путин", - заявил Карлис Шадурскис, советник министра финансов, бывший министр образования и науки, а также бывший депутат Сейма, Рижской думы и Европарламента в программе “Preses klubs”.

Обсуждая различные военные учениях, которые проводятся в Латвии, Шадурскис выразил признательность и указал на необходимость таких маневров.

"Эти учения очень важны. Некоторое время назад все средства массовой информации пугали нас тем, что русские вторгнутся. Общественность должна увидеть, что мы готовы, и, что очень важно, россияне должны увидеть, что мы готовы.

Понятно, что союзники придут на помощь, но даже первая бомбардировка латвийской земли, если она произойдет, будет с жертвами. Вот почему этого не должно произойти. Поэтому россияне должны увидеть, что мы полностью готовы отразить любое нападение, а вторжение в Латвию станет Третьей мировой войной", - уверен бывший министр образования и науки.

Шадурского также спросили: по его мнению, россияне вели бы себя иначе без Путина. Он не допускает такой мысли, но указывает, что в России могут начаться беспорядки.

«Нет, будет еще одна обезьяна! Но в любом случае я думаю, что когда Украина выиграет войну, тогда и Россия начнет меняться. К чему это приведет? Бог это знает. Но я надеюсь, что Россия будет настолько ослаблена в войне, что не сможет и мечтать о том, чтобы идти куда-то еще", - сказал Шадурский

"Надеюсь, когда закопают ту шкуру сатаны, что лежит в мавзолее, стране станет лучше", - политик высказался также и о Ленине, который все еще лежит в мавзолее на Красной площади. По мнению политика, тело идейного отца СССР каким-то образом влияет на политический климат восточного соседа.

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