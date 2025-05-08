Вторая попытка избрать Папу тоже окончилась черным дымом

Из одного из самых оживлённых туристических мест Сикстинская капелла превратилась в самый секретный – и красивый – избирательный участок в мире.

После ночного отдыха, молитв и утренней трапезы в ватиканской резиденции Санта-Марта 133 кардинала вновь собрались, чтобы выбрать преемника папы Франциска.

Предварительное голосование состоялось накануне вечером. Результат должен был известен между 19:00 и 19:30, но чёрный дым из дымохода Сикстинской капеллы повалил позже, в 21:00, возвещая, что ни один кандидат не набрал большинства в две трети, то есть 89 голосов.

Чёрный дым в полдень

Тысячи верующих с раннего утра четверга начали стекаться к площади Святого Петра в ожидании белого дома. Ватикан и прилегающие территории находятся под строгой охраной, а площадь патрулируют полицейские и солдаты.

В четверг в общей сложности может быть проведено до 4 дополнительных голосований: два тура состоялись утром и ещё два запланированы на послеобеденную сессию. К полудню стало известно об итогах утреннего голосования – из дымохода повалил чёрный дым. Теперь кардиналы соберутся вновь во второй половине дня.

В среднем, по статистике, имя нового понтифика становится известным по итогам 7 туров. В 2013 году папа Франциск был избран с пятого раза.