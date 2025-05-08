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Вторая попытка избрать Папу тоже окончилась черным дымом

Euronews 8 мая, 2025 14:10

Мир 0 комментариев

Три раунда уже состоялись. Чёрный дым над Сикстинской капеллой после двух туров голосования. Кардиналы вновь соберутся выбирать преемника папы Франциска во второй половине дня.

Из одного из самых оживлённых туристических мест Сикстинская капелла превратилась в самый секретный – и красивый – избирательный участок в мире.

После ночного отдыха, молитв и утренней трапезы в ватиканской резиденции Санта-Марта 133 кардинала вновь собрались, чтобы выбрать преемника папы Франциска.

Предварительное голосование состоялось накануне вечером. Результат должен был известен между 19:00 и 19:30, но чёрный дым из дымохода Сикстинской капеллы повалил позже, в 21:00, возвещая, что ни один кандидат не набрал большинства в две трети, то есть 89 голосов.

Чёрный дым в полдень

Тысячи верующих с раннего утра четверга начали стекаться к площади Святого Петра в ожидании белого дома. Ватикан и прилегающие территории находятся под строгой охраной, а площадь патрулируют полицейские и солдаты.

В четверг в общей сложности может быть проведено до 4 дополнительных голосований: два тура состоялись утром и ещё два запланированы на послеобеденную сессию. К полудню стало известно об итогах утреннего голосования – из дымохода повалил чёрный дым. Теперь кардиналы соберутся вновь во второй половине дня.

В среднем, по статистике, имя нового понтифика становится известным по итогам 7 туров. В 2013 году папа Франциск был избран с пятого раза.

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