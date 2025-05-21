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ВСУ ударили по одному из ключевых предприятий российского ВПК (ФОТО)

Редакция PRESS 21 мая, 2025 17:21

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В ночь на 21 мая подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области России. Об этом официально сообщили в Генеральном штабе Украины, сообщает ASTRA .

Завод, как утверждают в Генштабе ВСУ, считается одним из ведущих предприятий РФ в области разработки и производства полупроводниковой и силовой электроники, включая диоды, микросхемы для импульсных источников питания, оптоэлектронные коммутаторы и сервоприводы. Продукция Болховского завода, сообщает ведомство, поставляется как минимум на 19 предприятий российского ВПК, в том числе на те, что участвуют в производстве истребителей марки «Сухой» и ракет «Искандер» и «Кинжал». Несмотря на санкции, завод продолжает ежегодно выпускать около 3 миллионов приборов, в штате числится порядка 700 сотрудников.

По данным украинских военных, в район цели было направлено 10 беспилотников, зафиксировано возгорание. Уточняется степень повреждений объекта.

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