ВСУ ударили по одному из ключевых предприятий российского ВПК (ФОТО)

Завод, как утверждают в Генштабе ВСУ, считается одним из ведущих предприятий РФ в области разработки и производства полупроводниковой и силовой электроники, включая диоды, микросхемы для импульсных источников питания, оптоэлектронные коммутаторы и сервоприводы. Продукция Болховского завода, сообщает ведомство, поставляется как минимум на 19 предприятий российского ВПК, в том числе на те, что участвуют в производстве истребителей марки «Сухой» и ракет «Искандер» и «Кинжал». Несмотря на санкции, завод продолжает ежегодно выпускать около 3 миллионов приборов, в штате числится порядка 700 сотрудников.

По данным украинских военных, в район цели было направлено 10 беспилотников, зафиксировано возгорание. Уточняется степень повреждений объекта.