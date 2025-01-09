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ВСУ ударили по нефтебазе в Энгельсе: в городе ввели режим ЧС (ВИДЕО)

Euronews 9 января, 2025 07:35

Мир

Власти Саратовской области подтвердили, что "на промышленном объекте" возник пожар. В городе введен режим ЧС.

Генштаб ВСУ заявляет об ударе по российской нефтебазе "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, в 600 км от границы с Украиной. По данным украинских военных, нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром Энгельс-2, где базируется стратегическая авиация РФ.

"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Власти Саратовской области подтвердили факты атаки беспилотников ВСУ и возникновения пожара на промышленном объекте.

По последним данным, при ликвидации огня погибли двое пожарных.

Позднее в городе Энгельс введен режим ЧС "в связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии", - сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Энгельс с населением более 220 000 человек расположен на левом берегу Волги, где находятся многочисленные промышленные предприятия. Через реку на Энгельс выходит Саратов, крупный промышленный город с населением около 900 000 человек.

В среду утром российские власти ограничили полеты в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска, что стало очевидным ответом на украинскую атаку.

Основная база российских стратегических бомбардировщиков, обладающих ядерным потенциалом, находится недалеко от Энгельса. С самого начала войны она подвергалась атакам украинских беспилотников, что вынудило российских военных переместить большую часть бомбардировщиков в другие районы.

Украинское издание Defense Express указывает, что целью удара ВСУ могли стать резервуары с особым топливом Т-8В, оно используется для стратегических бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые базируются в Энгельсе.

Минобороны РФ в среду утром сообщило, что "в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата". Ведомство заявляет, что 11 БПЛА уничтожены над территорией Саратовской области.

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