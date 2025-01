ВСУ ударили по нефтебазе в Энгельсе: в городе ввели режим ЧС (ВИДЕО)

Генштаб ВСУ заявляет об ударе по российской нефтебазе "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, в 600 км от границы с Украиной. По данным украинских военных, нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром Энгельс-2, где базируется стратегическая авиация РФ.

"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Власти Саратовской области подтвердили факты атаки беспилотников ВСУ и возникновения пожара на промышленном объекте.

По последним данным, при ликвидации огня погибли двое пожарных.

Позднее в городе Энгельс введен режим ЧС "в связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии", - сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Энгельс с населением более 220 000 человек расположен на левом берегу Волги, где находятся многочисленные промышленные предприятия. Через реку на Энгельс выходит Саратов, крупный промышленный город с населением около 900 000 человек.

A massive fire in Engels, Saratov region, after a reported strike overnight. Russian channels claim drones targeted a fuel depot at the military airfield hosting strategic aviation aircraft.



"UAVs were shot down by air defense forces. Debris hit an industrial facility in Engels.… pic.twitter.com/ma0T4DS4SZ