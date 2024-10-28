ВСУ снова ударили по российскому спиртзаводу (ВИДЕО 18+)

Утверждается, что пожар возник на Аннинском спиртзаводе. Официальных подтверждений данной информации пока нет, однако ранее глава региона сообщил о повреждениях на двух промышленных предприятиях вследствие атак БПЛА. В пгт Анна также находится нефтебаза ООО «Аннанефтепродукт», ранее ее уже атаковали беспилотники в начале октября.

По данным местных жителей, БПЛА также атаковали сегодня спиртзавод в селе Красное Воронежской области. От пгт Анна до села Красное около 50 километров, обратила внимание ASTRA.

Еще кадры пожара в Воронежской области, где, по данным местных жителей, БПЛА атаковали спиртзавод в селе Красное.

В прошлый раз «Этанол спирт» атаковали в ночь на 22 октября вместе с еще 3 спиртзаводами в Тульской и Тамбовской областях.