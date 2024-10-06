Вступил в силу приговор экс-сотрудника СГД к общественным работам за ложный донос

Прокуратура обвинила Барса в том, что он отправил премьер-министру, генпрокурору, омбудсмену, госконтролеру и некоему журналисту Латвийского телевидения заведомо ложное сообщение о совершении особо тяжкого преступления с целью возбуждения уголовного дела против неназванных должностных лиц.

Обвиняемый указал в сообщении заведомо неверные сведения о том, что эти должностные лица использовали некий уголовный процесс в личных целях и в организованной группе вымогали деньги у сотрудников таможни, причем обвиняемый знал, что эти сведения не соответствуют действительности.

Приговором суда первой инстанции обвиняемый был оправдан, но этот приговор опротестовал прокурор.

Рижский окружной суд в мае нынешнего года отменил приговор суда первой инстанции, обвиняемый был признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 150 часам общественных работ. Кроме того, по приговору окружного суда было удовлетворено требование потерпевшего о выплате за моральный ущерб компенсации в размере 5000 евро.

Ранее сообщалось, что Барс лишился должности в СГД. В общедоступном приговоре Административного окружного суда по гражданскому иску, в котором Барс оспаривал свое увольнение, указано, что в марте 2017 года Минфин принял решение о дисциплинарном наказании Барса - увольнении с должности.

Это решение было обосновано тем, что при обыске у Барса в рамках некоего уголовного процесса были изъяты принадлежавшие ему флешки с информацией об анонимных донесениях Барса с данными вымышленных и реальных лиц, в которых указана необоснованная и клеветническая информация, направленная на подрыв репутации ряда чиновников и их дискредитацию в глазах вышестоящих должностных лиц, так как эти заявления были адресованы премьер-министру, министрам, СМИ и различным правоохранительным органам.

При просмотре флешек было обнаружено коллективное заявление от сотрудников таможни, в котором Барс, выдававший себя за коллектив таможенников, излагал клеветническую информацию о ряде высокопоставленных должностных лиц СГД, которые якобы требовали взятку от сотрудников Таможенного управления СГД, а не получив ее, воспользовались служебным положением и начали преследовать таможенников.

Данное заявление было распространено и отправлено адресатам, о чем свидетельствует факт, что идентичное ему послание было получено СГД в качестве входящего документа от Минфина.

Было найдено также заявление, адресованное директору Государственного агентства занятости, с очерняющей информацией о супруге некоего высокопоставленного чиновника СГД, работающей в Госагентстве занятости. Это заявление было подписано именем журналистки из некоей региональной газеты, однако расследование установило, что она такого заявления не посылала.

Еще на флешке было найдено поданное в СГД заявление под заголовком "В троллейбусе говорят" о некоем сотруднике Финансовой полиции СГД. По мнению суда, это косвенно свидетельствует о том, что Барс систематически рассылает заявления за подписью других лиц или анонимно.

Против Барса СГД возбуждала дисциплинарное дело в связи с получением информации из базы данных СГД без законного основания. Информация касалась крестьянского хозяйства, которое принадлежит отцу Барса.

В пояснениях суду Барс заявил, что в СГД работал с 2003 года, но в момент, когда резолюцией гендиректора СГД нужно было юридически обеспечить ротации должностных лиц СГД, "на него посыпались жалобы", чтобы добиться его увольнения.

Барс в суде также утверждал, что не фабриковал никаких документов.