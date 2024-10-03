Очевидцы говорят, что в начале первого часа ночи на этой машине молодёжь занималась дрифтом и не справилась с управлением.

"Там 4 или 5 детей ночью в 00.10 дрифтовали и не справились с управлением машины. И потом молились чтобы соседи не вызвали полицию", - сообщили местные жители, которые немедленно вызвали полицию, но молодые люди уже скрылись с места ДТП.

Автомобиль так и простоял возле контейнера для мусора до того момента, как около часу дня к машине подошла пара молодых людей и уехала на на ней в неизвестном направлении. Так что несмотря на ДТП, автомобиль оказался на ходу.

"Контейнер в хлам, а вот беха ка тикай но Вацияс", - пошутили в соцсетях.

Отметим, что ДТП произошло возле социального дома.