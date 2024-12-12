Усидеть на двух стульях больше нельзя? Сейм поддержал поправки к закону о предотвращении конфликта интересов

Поправки призваны предотвратить конфликт интересов в деятельности государственных должностных лиц. Предполагается, что государственным должностным лицам не будет разрешено совмещать свою должность с должностью члена правления в обществах государственного и муниципального капитала, специальных экономических зон и свободных портов.

Ранее министерство экономики подало несколько предложений к поправкам, но их депутаты тогда не поддержали.

Сегодня комиссия уточнила, что ограничения распространяются и на членов правления учрежденных научной структурой обществ капитала, общие стратегические цели которых связаны с наукой и исследованиями или внедрением инноваций.

Представитель Министерства образования и науки указала, что необходимо уточнить редакцию, так как может возникнуть существенный и прямой конфликт интересов в учрежденных научной структурой обществах капитала.

Как сообщалось, поправки предусматривают, что высшие должностные лица государственных и муниципальных учреждений смогут совмещать свою должность только с одной другой должностью за зарплату или вознаграждение иного рода, но не с должностью члена правления в публичных обществах капитала.

При этом законопроект предусматривает, что государственное должностное лицо может совмещать свою должность не более чем с одной должностью члена совета и только на срок до одного года, если это не создает конфликта интересов и не наносит вреда выполнению обязанностей государственного должностного лица. Возможность повторно занять такую должность будет допущена только после годового перерыва с тех пор, как государственное должностное лицо прекратит исполнять функции временного члена совета. Эти изменения отражают суть неполной занятости в должности члена совета и предусматривают на выполнение обязанностей члена совета до 30% от нормального рабочего времени.