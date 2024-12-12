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Скоро кофе будут пить только миллионеры? Снова сравниваем цены на продукты

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 19:44

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Портал la.lv продолжая сравнивать цены, на этот раз обратился к стоимости кофе, который в нашей стране в последнее время, ощутимо подорожал.

Но оказалось, что сравнить стоимость килограмма зерен или молотого кофе с помощью имеющегося статистического инструмента не представляется возможным. Поэтому сравнить решили стоимость чашки капучино в ресторанах.

Латвия занимает 40-е место в ТОПе из 96 стран с ценой за чашку в €2,86. Самый дорогой капучино подаётся в ресторанах Дании и стоит -  €5,46. На втором месте Объединенные Арабские Эмираты - €5,44, на третьем - Швейцария - €5,33.

Согласно данным статистики, в Эстонии средняя цена капучино в ресторане составляет 3,43 евро, а в Литве - 3,10 евро.

А как насчет цен на молотый кофе и кофейные зерна в магазинах? По данным, имеющимся в официальной базе данных Центрального статистического управления, в ноябре этого года в Латвии средняя розничная цена на молотый кофе (1 кг) составляла 18,73 евро, тогда как год назад, в ноябре 2023 года, она составляла 17,98 евро. евро. Пять лет назад – в ноябре 2019 года – 11,45 евро.

Но если в Латвии цена на молотый кофе Jacobs Kronung (500 г) в настоящее время составляет €10,79, то в немецких магазинах примерные цены варьируются от €6 до €10. Например, в Aldi цена составляет €7,99. Тем временем в Швейцарии (в Coop, второй по величине сети продуктовых магазинов) кофейные зерна Lavazza можно купить менее чем за €20. В Латвии же цены ниже €20 можно обнаружить только в дни акции.

Общаясь с экспертами, следует сделать вывод, что повышение цен на кофе носит глобальный и оправданный характер. Как рассказывает Артурс Грикке, дистрибьютор кофе Illy: «Ежедневное общение о ценах на кофе между производителями, обжарщиками и дистрибьюторами является самым активным, что я видел за более чем 13 лет распространения кофе. Повышение цен основано на объективном росте цен на зеленый кофе. В Бразилии урожай арабики значительно сократился. Дешевого кофе «Робуста» уже давно нет в продаже, и все, кто на него рассчитывал, теперь вынуждены покупать его по существенно (вплоть до х2) более высокой цене».

Представитель Illy поясняет: «Основной объем составляет импортный обжаренный кофе. Производители в Италии, в других частях Европы устанавливают цену для дистрибьюторов, что влияет на цену продажи в магазинах. Для кофе, обжаренного в Латвии, например, «Rocket Bean Roastery», главным фактором является закупка зеленого кофе, затраты на логистику и производство».

Есть ли основания для роста цен на кофе в ближайшем будущем? «Не могу порадовать. Падения цен на зеленый кофе не прогнозируется. Снижение цены возможно только за счет качества», - объясняет Грикке.

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