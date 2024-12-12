Шольц: Звонок Путину был неприятным, но готов его повторить

"Это должно произойти, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу", - добавил глава немецкого правительства. Он назвал диалог с Путиным "разочаровывающим", потому что тот "просто еще раз повторил все свои формулы".

Вместе с тем, по мнению Шольца, этот разговор был необходим в том числе и чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться на ослабление немецкой поддержки подвергшейся военной агрессии Украины. Кроме того, необходимо было вновь призвать Путина вывести войска из Украины, чтобы создать фундамент для прекращения войны.

Первый за два года разговор Шольца и Путина

Олаф Шольц 15 ноября впервые с 2022 года провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Канцлер Германии осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира.

При этом после разговора с российским президентом Шольц отметил, что во взглядах Путина на войну в Украине "мало что изменилось, и это не очень хорошая новость". Звонок Путину раскритиковали как в самой Германии, так и в других странах ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тем самым канцлер открыл "ящик Пандоры". В конце ноября в Кремле сообщили, что допускают новый разговор с Шольцем.