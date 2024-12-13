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Конец халяве? NEPLP получил полномочия ограничивать в Латвии работу сайтов с пиратским контентом

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 09:17

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Сегодня в окончательном чтении Сейм поддержал поправки к закону об авторских правах, наделяющие Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP, НСЭСМИ) полномочиями на ограничение пиратских веб-сайтов, нелегально предлагающих кинофильмы, музыку и другие авторские работы.

Законопроект разработан для обеспечения в рамках административного процесса ограничения доступа к веб-сайтам, на которых противоправно используются объекты авторского или смежного права, с целью сокращения объема нарушений авторских и смежных прав в онлайн-среде.

Нарушение авторских и смежных прав в онлайн-среде создает существенные риски не только для артистов, создающих контент, защищенный авторскими правами, но и для всего общества в целом, говорится в аннотации к закону.

Создание и использование таких веб-сайтов, на которых неправомерно публикуются объекты авторского права и смежного права, препятствует получению создателями указанного контента полагающегося им вознаграждения, а также в долгосрочной перспективе влечет увеличение объема неправомерно распространяемого контента и риск сокращения качественного предложения потребителям, говорится в аннотации к законопроекту.

До сих пор в Латвии субъекты авторского права и смежного права для ограничения доступа к таким веб-сайтам, на которых противоправно используются их авторские работы, могли обращаться с исковым заявлением в суд в установленном гражданско-процессуальным законом порядке.

Однако такой возможностью до сих пор редко пользовались, так как это требует времени и финансовых ресурсов. Кроме того, такой судебный процесс может оказаться неэффективным в случаях, когда необходимо быстрое ограничение доступа к неправомерному сайту, например, когда фильм неправомерно выкладывается в онлайн-доступ одновременно с его показом в кинотеатрах.

Поэтому с целью сокращения объема нарушений авторских и смежных прав в онлайн-среде было необходимо обеспечить быстрый механизм ограничения доступа к веб-сайту в рамках административного процесса, предусмотрев соответствующие полномочия для НСЭСМИ.

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