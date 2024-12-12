Жителя Кулдигского района арестовали за убийство кошки чугунной сковородкой

В среду, 4 декабря, в Государственную полицию поступила информация о том, что в подъезде дома в Кулдигском районе найдена убитая кошка. На место прибыли сотрудники полиции и выяснили, что один из жильцов дома ударил кошку чугунной сковородкой.

По словам Шершнёвой, мужчину задержали в тот же день и установили, что он находился под воздействием алкоголя в 2,34 промилле. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его смерть.

На данный момент следствием установлено, что мужчина держал дверь своей квартиры открытой, в его квартиру проникла бездомная кошка. Мужчина утверждает, что не любит кошек, поэтому пытался её прогнать, пока наконец не взял чугунную сковороду и не пнул её, после чего выбросил тело на лестничную клетку. После происшествия о преступлении узнали соседи, которым он признался в содеянном.

Недавно у погибшей кошки родились два котенка, которых сейчас взяли на попечение соседи мужчины. Мужчина ранее не подвергался наказанию и не попадал в поле зрения полиции за подобные действия.

Согласно Уголовному закону такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или временным лишением свободы, либо пробационным надзором с лишением права содержания отдельных или всех видов животных на срок до пять лет. Досудебное расследование по уголовному делу продолжается.

