Латыши страшно запуганы своими же «активистами»: Евгений Гомберг о памятниках и не только Выбор редакции Редакция PRESS 12 декабря, 2024 13:19 Выбор редакции

«Барклая сняли, постамент убрали, а скамеечки то – которые были частью архитектурного ансамбля – остались. И теперь скамеечки агитируют за российский империализм, так получается?» - с меценатом Евгением Гомбергом мы поговорили о только что выпущенной им книге «Всадник и другие», и о всяком другом.

00:00 – Поехали!

00:35 – «Латышская публика дико запугана... Ситуация хуже, чем при советской власти»

03:08 – Народ (и русские, и латыши тоже!) за памятники – это показывают опросы

08:19 – А политики – против. И это напоминает «Талибан»

11:13 – А почему ж тогда не сносят памятник Красным латышским стрелкам?

22:18 – Из смешного: как Барклая перепутали с Лениным

26:10 – А Армитстеда с собачкой не демонтируют?

28:58 – «За 800 лет своего существования Рига так и не стала [для латышей] своей» - правда?

33:22 – Золотого рыцаря Гомберг Риге теперь дарить не будет. Но установить его можно

36:10 – Памятник кому мог бы сплотить русских и латышей? И почему его не получилось поставить