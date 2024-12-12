Латыши страшно запуганы своими же «активистами»: Евгений Гомберг о памятниках и не только
«Барклая сняли, постамент убрали, а скамеечки то – которые были частью архитектурного ансамбля – остались. И теперь скамеечки агитируют за российский империализм, так получается?» - с меценатом Евгением Гомбергом мы поговорили о только что выпущенной им книге «Всадник и другие», и о всяком другом.
00:00 – Поехали!
00:35 – «Латышская публика дико запугана... Ситуация хуже, чем при советской власти»
03:08 – Народ (и русские, и латыши тоже!) за памятники – это показывают опросы
08:19 – А политики – против. И это напоминает «Талибан»
11:13 – А почему ж тогда не сносят памятник Красным латышским стрелкам?
22:18 – Из смешного: как Барклая перепутали с Лениным
26:10 – А Армитстеда с собачкой не демонтируют?
28:58 – «За 800 лет своего существования Рига так и не стала [для латышей] своей» - правда?
33:22 – Золотого рыцаря Гомберг Риге теперь дарить не будет. Но установить его можно
36:10 – Памятник кому мог бы сплотить русских и латышей? И почему его не получилось поставить