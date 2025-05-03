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Вспышки кори в Латвии не будет? Новых случаев заболевания не выявлено

© LETA 3 мая, 2025 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) 2 мая, как уже сообщалось, получил список пассажиров рейса Москва - Рига от предприятия автобусных перевозок Ecolines и установил контактных лиц человека, заболевшего корью, в Латвии, а также информировал ответственные органы государств, представителями которых являются остальные контактные лица, сообщила агентству LETA представитель ЦПКЗ Илзе Удре.

В данный момент пациентка, заболевшая корью, лечится под наблюдением семейного врача, а контактные лица должны следить за состоянием своего здоровья и при появлении симптомов заболевания обратиться к своему семейному врачу.

Новых случаев заболевания корью в ЦПКЗ не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что ЦПКЗ в связи со случаем кори в Латвии просил откликнуться пассажиров рейса Москва - Рига, который состоялся 16 апреля. Четыре дня спустя пассажирка, заболевшая корью, поехала также на автобусе в Таллин.

Корь - очень заразное острое вирусное инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем и при непосредственном контакте. Заболеть ею может любой человек, у которого отсутствует иммунитет, который ранее не был вакцинирован против кори или не переболел ею и контактировал с заболевшим или побывал в помещении, где в течение последних двух часов находился больной корью. Корь может быть очень серьезным заболеванием, возможны тяжелые осложения, опасные для жизни: воспаление уха, легких или тканей мозга, говорится на сайте ЦПКЗ.

Так как в некоторых странах население недостаточно охвачено вакцинацией против кори, время от времени наблюдается рост заболеваемости и вспышки заболевания. В нынешнем году сообщалось о новых случаях в девяти странах ЕС - Австрии, Германии, Ирландии, Испании, Литве, Нидерландах, Румынии, Финляндии и Чехии.

Вспышки кори обычно связаны с возвращением на родину путешественников, инфицировавшихся за границей. Поэтому при увеличении числа сезонных поездок возрастает риск распространения инфекции из одной страны в другую, поясняют в ЦПКЗ.

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