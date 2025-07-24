Всех встретим у Памятника Свободы? После IShowSpeed Латвия ждет других интернет-знаменитостей

LIAA отмечает, что этим летом Латвию уже посетили несколько международно известных авторов контента — как журналисты, так и интернет-персоны. В их числе — представитель британского издания Condé Nast Traveller UK Мэтт Чарлтон, аудитория которого составляет 5,5 миллиона читателей.

Своим опытом пребывания в Латвии также поделились польская инфлюенсер Анна Моледа и бельгийский путешественник Герт ван Вихеленс. Издания Польши и Бельгии достигают аудитории более чем в миллион человек каждое, подчёркивает агентство.

LIAA подчёркивает, что сотрудничество с создателями контента позволяет обращаться к разным группам путешественников в различных странах, выходя за рамки привычного участия в выставках и рекламных кампаниях. В то же время взаимодействие с цифровыми личностями — это способ достичь аудитории, которую невозможно охватить традиционными каналами.

Таким образом, в середине июля Латвию посетил интернет-персонаж IShowSpeed, чья спонтанная поездка в страну привлекла более 120 000 зрителей в прямом эфире и более 7,6 миллиона просмотров в записи, пояснили в агентстве.

LIAA продолжает работу над долгосрочным подходом — привлечением международно известных представителей медиа и цифрового контента для поддержания и развития туристических показателей в Латвии.

Из-за большого числа подписчиков IShowSpeed страны Балтии приняли совместное решение использовать этот визит для продвижения региона как туристического направления, солидарно покрыв расходы по 30 000 евро каждая.

Канал IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Джейсон Уоткинс) на YouTube насчитывает более 42 миллионов подписчиков.