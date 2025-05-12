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«Всего один случай интима»: в Литве нашелся ещё один сын Никаса Сафронова

СтарХит 12 мая, 2025 11:16

Мир 0 комментариев

Новый предполагаемый сын Никаса Сафронова намерен добиваться установления отцовства с художником в суде. Гибас Вакарис подал иск, а его мама рассказала историю знакомства со знаменитым живописцем.

Мы уже писали о появлении у 69-летнего Сафронова седьмого потенциального наследника. Гибас Вакарис вместе со своим адвокатом с конца 2023 года пытались запустить процесс по установлению родства с Никасом Степановичем, обращаясь в разные инстанции. И вот, наконец, им это удалось — сегодня, 12 мая, в Пресненском районном суде состоится первое заседание по делу.

Если раньше о «новом» сыне художника ничего не было известно, то теперь на связь с редакцией вышла его мама Дайнора. Как мы и предполагали, Вакарис связан и с Клайпедой, и с Лондоном. Женщина раскрыла, почему они только сейчас дали о себе знать.

«Сыну о Никасе я рассказала только пять лет назад, ранее он считал папой другого человека, — поясняет Дайнора. — Мы познакомились на комбинате Linas в городе Паневежис, там Сафронов организовал свою первую выставку, а я трудилась в коллективе художников. В общей сложности общались примерно 6 лет. Были только друзьями, но один случай интима… Никас оставил Литву в 1983, Вакарис родился в 1984. Он является его первым сыном. В 1999 году мы перебрались в Великобританию, сейчас вернулись в Клайпеду, но Вакарис продолжает работать в Лондоне».

Судя по информации в Сети, живописец, действительно, несколько лет прожил в Литве — в Паневежис, родину матери, он уехал после службы в армии. В этом городке Никас Степанович работал художником в театре, а параллельно трудился на льнокомбинате. Потом он несколько лет учился в Вильнюсе в Государственном художественном институте Литовской ССР на факультете дизайна.

Дайнора не уточнила, сообщала ли Никасу о ребенке, когда только родила. Но добавила, что последние пять лет они с Вакарисом пытались установить контакт с предполагаемым отцом. И после множества неудачных попыток обратились в суд.

«Нам так и не удалось пообщаться, 5 лет пишем ему на почту, поздравляем, — продолжает женщина. — Вакарис хотел познакомиться со своим папой, братьями, узнать о происхождении семьи, о возможных генетических заболеваниях. Это его гражданское право. Мы были шокированы и сбиты с толку, прочитав в СМИ, что седьмой сын Никаса не имеет к нему никакого отношения, что он самозванец, охотящийся за его деньгами. Про мать он даже ничего не спросил! Причем, вдвойне обидно, что такое отрицание мы услышали из уст Никаса по случаю его собственного дня рождения, 8 апреля. В тот же самый день мы отправляли ему поздравление с днем рождения, следующее:

«Nikas, пусть Бог даст тебе не то, что просишь, а то, в чем ты больше всего нуждаешься (A. de Sent-Egziuperi). Happy Birthday! Best wishes from Son Vakaris and his Mother Dainora».

Сейчас семья готовится к суду и очень надеется добиться проведения генетической экспертизы. Только с ее помощью появится шанс подтвердить или опровергнуть родство.

«ДНК-тест пока не проводился, его может назначить только суд. Для получения корректного и высокого результата в ДНК-тесте должны участвовать все стороны: отец, сын и мать. Вот почему я тоже должна явиться», — сообщила Дайнора.

На данный момент Сафронов признал шестерых сыновей. Один из них, Дмитрий Цибульский, кстати, тоже появился на свет в Литве, в результате романа художника с женщиной по имени Татьяна. Сейчас мужчине за 40, он занимается бизнесом. Также в списке наследников Никаса — Стефано, Лука, Александр, Ландин и Юрий.

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