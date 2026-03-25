Всего 10 минут в день: привычка, которая буквально «перепрошивает» мозг

Редакция PRESS 25 марта, 2026 10:12

Азбука здоровья

Похоже на ерунду. Обычная ручка, блокнот - и пара строк в день. Но именно это, как выясняется, может менять не только настроение, но и саму работу мозга.

Писать — это не просто «выплеснуть мысли». Это способ буквально разгрузить голову. Когда эмоции остаются внутри, они крутятся по кругу. Но стоит их назвать — и что-то меняется.

Учёные заметили это ещё десятилетия назад. Простая практика: записывать переживания — помогает дистанцироваться от них. Как будто переносишь проблему из головы на бумагу. И она уже не давит так сильно.

Сам процесс сложнее, чем кажется. Пока ты пишешь, мозг одновременно вспоминает, анализирует и формулирует. Включаются зоны, отвечающие за память, принятие решений и даже движение. Это не «просто текст» — это работа всей системы.

Есть ещё один эффект, который ощущают почти все. Когда эмоции превращаются в слова, снижается внутреннее напряжение. Та самая реакция «бей или беги» ослабевает. Вместо хаоса появляется ощущение контроля.

Иногда достаточно просто назвать чувство. Злость, тревога, усталость. И мозг уже переключается из режима реакции в режим действий.

Даже самые бытовые вещи — список дел, заметки, короткие записи — работают так же. Они возвращают фокус и помогают собрать мысли.

Интересно другое. Письмо — это не только про «разобраться». Это про создание смысла. Когда человек пишет, он не просто описывает свою жизнь — он её собирает заново.

Именно поэтому многие интуитивно делают одно и то же: пишут сообщения, которые не отправляют. Составляют письма «в стол». Или просто ведут дневник, который никто никогда не увидит.

Это не слабость. Это способ справиться.

Есть простые приёмы, которые усиливают эффект. Писать от руки — медленнее, но глубже. Делать это регулярно — пусть даже пару строк. И самое неожиданное — сначала писать, а потом реагировать. Особенно когда эмоции зашкаливают.

В какой-то момент становится заметно: мысли перестают «заедать». Решения приходят быстрее. А внутри становится тише.

И тогда вдруг понимаешь — дело было не в блокноте.

Комментарии (0)
Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)
Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

