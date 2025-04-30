Все скупают золото. Возможно, зря?

В 2025 году золото опередило большинство других активов, подорожав более чем на четверть. За последние 12 месяцев стоимость драгоценного металла выросла почти на 45%. Цена унции сейчас превышает 3,3 тысячи долларов. Даже с учетом инфляции доллара нынешние уровни цен близки к историческим максимумам - по крайней мере, с начала XX века, подсчитали аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.

В любой непонятной ситуации - покупай золото. Инвесторы традиционно руководствуются этим принципом в периоды военных конфликтов, торговых войн, нестабильности на рынках. Золото воспринимается как возможная страховка от потерь - не всегда эффективная, но понятная и не зависящая от политической конъюнктуры.

Сейчас как раз такой момент. Доллар - самая популярная валюта для сбережений - теряет позиции. На фондовом рынке царит неопределенность. Торговая война, которую Дональд Трамп развязал со всем миром, грозит замедлением глобального роста, а возможно - и рецессией. Старые военные конфликты не затухают, и к ним может добавиться новый - между Индией и Пакистаном.

Но так ли безопасно перекладывать сбережения в золото - с учетом уже произошедшего скачка цен?

Кто разгоняет цены на золото

Ключевой фактор роста цен на золото - устойчивый спрос со стороны центральных банков, которые стремятся диверсифицировать резервы. После начала войны в Украине и отключения России от долларовой системы, а также заморозки ее активов, многие страны, прежде всего Китай, начали задумываться о рисках, которые несет зависимость от американской валюты. В результате уже третий год подряд центральные банки закупают более 1 тысячи т золота в год - примерно в два раза больше, чем в предыдущем десятилетии. В 2024 году, согласно информации Всемирного совета по золоту, объем покупок составил 1045 т, в 2023-м - 1037 т, в 2022 году - рекордные 1082 т.

"В 2025 году центральные банки сохранят ключевую роль на рынке, но к игре активнее подключатся и частные инвесторы - особенно если процентные ставки (а вместе с ними и доходность банковских депозитов. - Ред.) продолжат снижаться, - говорит старший аналитик Всемирного совета по золоту Луиза Стрит. - С другой стороны, спрос на ювелирные изделия, вероятно, останется слабым: высокие цены на золото и вялый экономический рост будут сдерживать потребление".

Аналитики сервиса "Альфа-инвестиции" отмечают, что частные инвесторы уже проявляют повышенный интерес к так называемым биржевым инвестиционным фондам (ETF), котировки которых следуют за ценой золота и при этом обеспечены физическим металлом. Особенно выделяется Китай. За первые 11 дней апреля - сразу после начала тарифной войны, устроенной Дональдом Трампом, - притоки в золотые ETF в Китае, по данным Всемирного совета по золоту, составили 29,1 т, что превышает показатель за весь первый квартал (23,5 т).

Риски инвестиций в золото

Широко распространено утверждение, что золото защищает от инфляции. Исследование американского экономиста Кэмпбелла Харви, которое цитирует Bloomberg, показывает, что слиток золота может сохранить покупательную способность на протяжении тысячелетий. В нем дается такой пример: жалование римского центуриона при императоре Октавиане Августе в I веке до н. э., эквивалентное 38,5 унции золота в год, примерно соответствует сегодняшней зарплате капитана армии США.

Но частные инвесторы, инвестиционные компании и центральные банки, конечно, оперируют другими горизонтами - годами или максимум десятилетиями. На таких временных отрезках золото может вести себя нестабильно: иногда оно обгоняет инфляцию - порой значительно, а иногда заметно от нее отстает. И продолжаться это может долго.

Например, за длительный период с 1980-го по 2000 год цена золота почти не изменилась. Тогда как за предшествующее десятилетие оно подорожало в 20 раз. В 1970-х рост был вызван инфляционным шоком, нефтяными кризисами и снижением доверия к доллару - в 1971 году США отказались от золотого стандарта, то есть прекратили обмен долларов на золото. Однако впоследствии мировая экономика стабилизировалась, и интерес к золоту как к защитному активу был надолго утрачен.

"Золото - это способ заработать на страхе, и время от времени это довольно хороший способ, - сформулировал в интервью CNBC один из самых успешных инвесторов в истории, глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. - Но (вкладываясь в золото. - Ред.), вы должны надеяться, что через год или два люди будут бояться больше, чем сейчас. Если они будут бояться больше - вы заработаете. Если меньше - потеряете".