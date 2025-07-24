Все профессии важны, но некоторые нужнее: самые востребованные специалисты на рынке труда

В настоящее время на рынке труда Латвии открыто почти 13 тысяч вакансий, и в то же время более 44 тысяч человек зарегистрированы как безработные. Это означает, что на одну вакансию в среднем приходится три соискателя. Однако работодатели часто испытывают трудности с поиском нужных сотрудников.

Латвийское телевидение опросило соискателей работы — кого, по их мнению, ищут предприниматели.

Дарья: «Думаю, что в экономической отрасли нужны финансисты и тому подобное, потому что быстро меняется вся финансовая ситуация и в стране, и в Европе, и в мире. Поэтому эти специалисты довольно востребованы».

Анна: «Представители информационных технологий, может быть».

Мартиньш: «Я больше скажу не со стороны должности — но нужны люди, которые заинтересованы трудиться, упорные и творческие, готовые работать. Это [запросы] со стороны работодателя».

Консультант по вопросам карьеры Госагентства занятости (NVA) Сандра Димитровича рассказала, что самые востребованные вакансии в настоящее время — в строительной отрасли: «Это и подсобники на стройках, и водители грузовиков».

Многие компании также ищут продавцов в магазины, сиделок, нужны и учителя.

Димитровича указала, что в будущем наверняка всё большую роль станут играть такие навыки, как умение разбираться в технологиях и пользоваться ими.

LTV спросило участников опроса, какие профессии, по их мнению, окажутся востребованными в будущем. Молодые люди назвали сантехников, электриков, специалистов по уходу за внешностью и ряд других. Но в основном они сходятся во мнении, что будущее стоит связывать с навыками, нужными в цифровой среде.

Консультант NVA призывает студентов осваивать навыки, связанные с искусственным интеллектом и естественными науками: «В принципе, да. STEAM, то есть информационно-коммуникационные технологии, инженерные науки. Именно они развиваются, и там требуется более высокая квалификация. Это рабочая сила, которая нужна и будет нужна всё больше и больше. Это тенденция», — сказала Димитровича.

Работодатели в наши дни уже смотрят не только на прежний опыт работы или на наличие диплома. Все большее значение имеют именно различные навыки — и технические, и социальные. Все сильнее нужны цифровые навыки, востребовано знание английского языка.

«Если мы говорим о сфере услуг, например, о продавце в розничном магазине, то важны ещё и коммуникативные навыки — умение общаться, чётко выражать свою позицию, своё мнение. Умение продавать, умение общаться важно не только в продажах, но и во многих других профессиях», — сказала Димитровича.

Сегодня важно уметь адаптировать свое CV отдельно под каждую вакансию, а не отправлять один и тот же документ, претендуя сразу на несколько рабочих мест. На рынке труда крайне важно умение чётко доносить свои мысли — как лично, так и онлайн.