Все на природу: где встретят Лиго жители Латвии?

Представители "Gemius" сообщили агентству ЛЕТА, что 25 % опрошенных проведут праздник в своем загородном доме или на даче, а 14 % - в деревне у родственников или друзей. В прошлом году провести праздник за городом планировали 42 %, годом ранее - 40 %, а в 2022 году такое место выбрали 39 % респондентов.

Опрос показывает, что 19 % респондентов не планируют отмечать праздник, по сравнению с 17 % в прошлом году. Столько же респондентов - 19 % - планируют провести праздник в городе - 12 % дома, 4 % посетят общественное мероприятие в городе, а 3 % навестят друзей или родственников. В 2024 году 18 % респондентов планировали провести праздник в городе.

В опросе приняли участие 2 129 латвийских интернет-пользователей.. Опрос проводился с 16 июня по 20 июня.