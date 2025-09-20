Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Время, потраченное впустую»: Домбрава раскритиковал два года трудов кабинета Силини

Neatkarīgā Rīta Avīze 20 сентября, 2025 21:48

«В целом это было время, потраченное впустую, в течение которого государство фактически взяло на себя гораздо большие кредиты, ничего существенного не улучшилось, а о поддержке семей вообще не стоит и говорить», – так высказал свое мнение о результатах двухлетней работы правительства Эвики Силини депутат Сейма (Национальное объединение) Янис Домбрава в эфире TV24.

Депутат напомнил, что пособие по рождению ребенка не было увеличено, оно не увеличивалось в течение длительного времени, несмотря на то, что были призывы к его увеличению, в бюджете были предложения, но все они были отклонены, в том числе и предложение об увеличении необлагаемого минимума на иждивенца.

«Особенно негативно то, что Министерство финансов обманывало Сейм, в течение двух лет представляя бюджет с «завышенными» цифрами, я указал на это в ходе предыдущих дебатов по бюджету. Прогноз роста ВВП был выше, чем указала Европейская комиссия для Латвии на следующий год, в результате чего Латвии, возможно, придется дополнительно занять процент от ВВП, что приведет к дефициту бюджета. Тогда министр финансов не смог ответить ничего вразумительного в ходе дебатов, но сейчас мы фактически видим, что бюджет был «нарисован» слишком оптимистично», — сказал Домбрава.

По его словам, правительство в настоящее время опирается на 50 из 100 голосов депутатов и, как правило, с трудом удается собрать большинство, правительственные партии имеют проблемы с обеспечением большинства, и, если понадобится, кворум может быть сорван почти по каждому вопросу.

Обновлено: 22:45 20.09.2025
За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

Ждём демонстраций «Свободу рыбкам в аквариуме»: Гомберг о курицах и яйцах

"Не идет из головы рижский марш «За свободу кур». Вчера разговаривал с одним из главных «яйцеводов» Латвии и спросил, что он думает о куриной свободе. Отличаются ли яйца от кур «свободного поведения» от яиц «из заключения», - пишет на своей странице ФБ предприниматель и меценат Евгений Гомберг.

Когда куры важнее людей: вся латвийская политика в одном законопроекте

Если вам придет в голову пожалеть молодых активистов, сидящих в клетке на площади Независимости неподалеку от здания Сейма, то пожалейте лучше себя. Это у вас скоро в кошельке станет меньше денег.  

«Больше доверяю ChatGPT, чем дежурным врачам»: дискуссия об ИИ в соцсети

Этот пост на платформе "Х" его автор Элвис, ИТ-специалист, явно написал с долей иронии, но проблема затронута нешуточная: насколько далеко заходит использование ИИ в медицине и не заменит ли нейросеть консультации врача?

Борец с матрёшками: Ратниекса в соцсети благодарят и критикуют

Как уже сообщалось, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс после встречи с главой Rīgas nami Оярсом Валкерсом пообещал, что в овощной павильон Центрального рынка частично вернутся овощи и фрукты, рынок станет "современным, латышским и европейским", матрёшки и пресса на русском языке из павильона будут убраны и торговцы подпишут "меморандум доброй воли", касающийся соблюдения норм госязыка.

