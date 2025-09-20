«Время, потраченное впустую»: Домбрава раскритиковал два года трудов кабинета Силини

Депутат напомнил, что пособие по рождению ребенка не было увеличено, оно не увеличивалось в течение длительного времени, несмотря на то, что были призывы к его увеличению, в бюджете были предложения, но все они были отклонены, в том числе и предложение об увеличении необлагаемого минимума на иждивенца.

«Особенно негативно то, что Министерство финансов обманывало Сейм, в течение двух лет представляя бюджет с «завышенными» цифрами, я указал на это в ходе предыдущих дебатов по бюджету. Прогноз роста ВВП был выше, чем указала Европейская комиссия для Латвии на следующий год, в результате чего Латвии, возможно, придется дополнительно занять процент от ВВП, что приведет к дефициту бюджета. Тогда министр финансов не смог ответить ничего вразумительного в ходе дебатов, но сейчас мы фактически видим, что бюджет был «нарисован» слишком оптимистично», — сказал Домбрава.

По его словам, правительство в настоящее время опирается на 50 из 100 голосов депутатов и, как правило, с трудом удается собрать большинство, правительственные партии имеют проблемы с обеспечением большинства, и, если понадобится, кворум может быть сорван почти по каждому вопросу.