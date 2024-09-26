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Врачу, заявившему, что умершего от дифтерита мальчика «залечили до смерти», приостановят сертификат

© LETA 26 сентября, 2024 11:32

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская ассоциация педиатров попросит приостановить действие сертификата, выданного педиатру Эдгарсу Меднису, сообщает газета Latvijas Avīze.

Учитывая оценку ассоциации, Латвийская медицинская ассоциация (ЛМА) выдала Меднису сертификат педиатра, срок действия которого истекает 18 октября этого года, сообщает газета.

Глава ассоциации педиатров профессор Илзе Гропе пообещала, что вместе с Детской клинической университетской больницей она попросит аттестационную комиссию Медицинской ассоциации принять решение о приостановке действия сертификата Медниса до тех пор, пока он не подтвердит свои медицинские знания. Если этого не произойдет, ассоциация потребует аннулировать сертификат.

«Учитывая, что Меднис предоставляет пациентам и общественности недостоверную информацию, это может нанести значительный вред здоровью других детей, если родители примут аналогичное решение», - заявил Гроуп.

Уже сообщалось, что 16 сентября умер четырехлетний мальчик, заразившись дифтерией. Мальчик не был привит от дифтерии. Позднее родители мальчика были задержаны полицией за то, что забрали из больницы двух других своих детей, которые также не были привиты и заболели дифтерией, и дети были возвращены в больницу.

Врач клиники «Агенскалнс» Меднис в субботу утром написал в Telegram, что родители заболевших дифтерией детей воспользовались своими правами, предусмотренными Законом о правах пациентов, и решили отказаться от дальнейшего «лечения» своих дочерей. «Это решение было основано на вполне обоснованном беспокойстве родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это произошло с их младшим братом, которого «залечили» до смерти», - написал он.

ЛМА уже заявила, что ее Комитет по этике оценит публичные заявления доктора Медниса о вакцинации и решит, стоит ли дальше выносить этот вопрос на рассмотрение Сертификационного совета. Она также попросит правоохранительные органы оценить, можно ли считать публичные высказывания Медниса в социальных сетях языком вражды.

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