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Врачи раскритиковали идею министра Абу Мери не лечить «понауехавших»

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийское общество больниц выступило против затеи Минздрава — лечить только тех пациентов, чье местожительство задекларировано в Латвии, пишут Grani.lv. Наша обязанность — оказывать больным медицинскую помощь, а не проверять их прописку, заявили врачи.

Во всей истории независимой Латвии мало какой министр здравоохранения так бурно фонтанировал идеями, как нынешний Хосам Абу Мери. И почти каждая его идея — как серпом по чувствительному месту какого-либо слоя населения.

Это, например, требование к пациентам вести с собой к врачу переводчика, если больной недостаточно знает государственный язык, вкупе с запретом для медперсонала общаться между собой на любом другом языке, кроме латышского. Другой пример — введение платы за обслуживание в аптеках (по 1,50 евро за каждый рецепт).

Ощущение, что в кресло министра здравоохранения посадили не врача (да, Абу Мери — врач, во что поверить с каждым месяцем все сложнее), а почти карикатурного бесчувственного бюрократа, для которого клятва Гиппократа — бессмысленный набор слов. Ведь министр нисколько не обеспокоился, когда Службу неотложной медицинской помощи — ту, что спасает людей, когда они находятся на грани жизни и смерти, — лишили на следующий год 1,6 миллионов евро. Наоборот — послушной главе службы была отдана команда покромсать, почикать и сократить бригады и время их работы, чтобы вписать их в урезанный бюджет.

А теперь вверенное ему министерство придумало еще один вид экономии на пациентах. Надо поделить их на правильных (латвийцев, задекларированных в Латвии) и неправильных (латвийцев, живущих за границей). Первых лечить можно за государственные квоты, а вторых — ни в коем разе. И плевать, что они здесь раньше жили и тоже когда-то налоги платили. Куда уехали — там и лечитесь.

Не забывайте о Латвии, приезжайте и посмотрите, как у нас тут хорошо, — кричат чиновники, занятые программой возвращения соотечественников. Но только здоровыми, — предупреждает за их спиной Абу Мери. И если у вас нет местной прописки, даже не надейтесь, что вам тут за государственный счет проведут диагностику или лечение.

А что думают об этой его идеи латвийские врачи? Ничего хорошего. Они категорически против. Дело медиков — больных спасать и здоровье им возвращать, а не изображать собой «паспортный стол». Особенно в условиях катастрофической загруженности и нехватки кадров.

Больницы или медицинские работники не должны нести обязанность контролировать, задекларирован ли пациент в Латвии или нет, заявил председатель Латвийского общества больниц (LSB) Евгений Калейс, комментируя подготовленный Министерством здравоохранения законопроект о финансировании и администрировании системы здравоохранения.

Глава LSB ранее уже обращался в министерство с уточняющими вопросами по законопроекту. Но ему так и осталось непонятно, «как мы сможем проверить, задекларировано ли место работы или проживания пациента, кто будет это делать и сколько времени это займет».

По его мнению, основная задача и прямая обязанность больниц и медицинских работников — оказывать медицинскую помощь людям, которые в ней нуждаются. Дополнительные обязанности только еще больше усложнят повседневную работу медперсонала и учреждений. Поэтому LSB планирует подать письменные возражения против законопроекта.

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