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Впервые за 20 лет такой бардак с проведением выборов: глава избирательной комиссии (1)

Редакция PRESS 6 июня, 2025 09:07

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Такого бардака, как на этой неделе в работе систем, связанных с проведением выборов, ещё никогда не было, — заявила агентству LETA председатель избирательной комиссии Елгавского края Инита Фрейберга, отметив, что у неё около 20 лет опыта работы в избирательной комиссии.

Комментируя технические неполадки, возникшие во время предварительного голосования, Фрейберга использовала слова «тяжело» и «ужас».

«У меня 20 лет опыта — и на выборах бывшего района, и края. Такого бардака ещё не было. Комиссии на участках на пределе, нервничают», — рассказала Фрейберга, добавив, что на одном участке сотрудница даже расплакалась, подумав, что не справляется с работой.

При этом именно сотрудники участков сталкиваются с недовольством избирателей из-за неработающих систем.

Глава краевой избирательной комиссии сообщила, что в участках края работают около 160 человек, большинство — с опытом. Поэтому обвинения со стороны руководства Центральной избирательной комиссии (ЦИК), что неполадки в системе во время предварительного голосования якобы связаны с тем, что сотрудники не усвоили обучение, были восприняты как «удар в сердце» для всех, кто задействован в работе избирательных участков, подчеркнула Фрейберга.

Она также раскритиковала взаимодействие с Государственным агентством цифрового развития, которое даёт ответ только через три дня.

«Жду с тревогой. Придётся запускать ещё одну программу для подсчёта голосов», — прокомментировала Фрейберга предстоящую работу в субботу, в день выборов.

Как ранее сообщалось, за четыре дня предварительного голосования в муниципальных выборах в Латвии проголосовали 10,2% избирателей, имеющих право голоса, сообщили агентству LETA в ЦИК. Всего за время предварительного голосования в Латвии проголосовали 140 428 человек, что составляет 10,2% от числа избирателей.

Наибольшая активность была в Риге, где за четыре дня проголосовали 12,18% избирателей. Далее следуют Видземе — 10,49%, Латгале — 8,93%, Земгале — 8,56%. Самая низкая активность — в Курземе, где предварительно проголосовали 8,17% избирателей.

В понедельник и среду предварительное голосование сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу необходимых систем и реестров. Во вторник и четверг о серьёзных сбоях не сообщалось. Проголосовать в рамках предварительного голосования можно будет также в пятницу с 12:00 до 15:00.

А в субботу состоится официальный день выборов.

Кроме того, до субботы до 12:00 избиратели с серьёзными проблемами со здоровьем, не позволяющими добраться до избирательного участка в день выборов, могут подать заявку на голосование по месту своего пребывания в рамках своей самоуправления. На этих выборах впервые будет организовано и выездное голосование.

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