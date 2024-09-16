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Впервые в Латвии: до суда дошло дело за махинации на бирже

© Lsm.lv 16 сентября, 2024 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором обвиняет двух человек в попытке провести манипуляции на финансовых рынках, повлекшими тяжелые последствия, сообщает LSM+.

Как заявляет ведомство, обвиняемыми являются супруги. По версии следствия, они, зная о намерении исключить некое акционерное общество (АО) из биржи Nasdaq Riga и выкупить акции у владельцев, решили провести симуляционные сделки, чтобы увеличить оборот ценных бумаг данного предприятия.

Для этого обвиняемый мужчина, будучи членом правления общества с ограниченной ответственностью (ООО) — владельца часть бумаг АО, выставил на продажу более 30 000 акций по цене, которая более чем втрое превышала балансовую стоимость акционерного общества. Сразу после этого его жена — единственный владелец упомянутого ООО — приобрела эти акции. Таким образом, утверждает прокуратура, они планировали увеличить оборот акций АО так, чтобы в результате их выкупа заработать дополнительные 130 000 евро.

Однако, обвиняемые не смогли извлечь выгоду из своих действий, так как их заметил Банк Латвии и не стал учитывать эту сделку, утверждая проспект выкупа акций.

Теперь же им грозит наказание, которое может включать лишение свободы (от 15 суток до 4 лет) или общественные работы (от 40 до 280 часов) или денежный штраф в размере от трех до 1 000 минимальных зарплат.

При этом оба обвиняемых (никто из них ранее не был судим) вину отрицает.

Прокуратура отмечает исторический аспект данного дела: статья Уголовного закона номер 193.2 о незаконном использовании инсайдерской информации и манипуляциях на финансовых рынках появилась в марте 2016-го, и за все время было лишь два дела, начатых в соответствии с этой статьей. И лишь в одном —в том, о котором идет речь сейчас — по этой статье выдвинуто

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