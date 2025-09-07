Впервые, в результате атаки, с начала полномасштабной войны было повреждено здание Правительства, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Благодарю их за работу. Здания мы восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране", - отметила она в Telegram.

Свириденко подчеркнула, что мир должен начать действовать, а не реагировать на разрушения словами. В частности, необходимо усиление санкционного давления на Россию — против ее газа и нефти.



"А главное — Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России каждый день пытаться убивать украинцев", - отметила премьер-министр.