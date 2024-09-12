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«Впечатление, что мы находимся в России»: Кирштейнс призывает обязать переводить русскоязычную прессу на латышский (5)

Редакция PRESS 12 сентября, 2024 07:35

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Подкомиссия по медиаполитике комиссии Сейма по правам человека и общественным делам могла бы рассмотреть вопрос о возможном переводе русскоязычных изданий прессы на латышский язык.

На сегодняшнем заседании комиссии депутат Александр Кирштейнс заявил, что в Украине принят закон, согласно которому все публикации в прессе, выходящие на русском языке, должны выходить и на украинском.

"Я не могу понять, почему, например, в аэропорту "Рига" и в "Narvesеn" складывается впечатление, что мы находимся в России, а не в Латвии", - сказал он, призвав депутатов посмотреть, какие издания представлены в киосках.

Представитель юридического бюро отметил, что депутат может внести такое предложение в закон, но важно оценить соразмерность. По мнению юриста, норма о дублировании публикаций в прессе на латышском языке не выдерживает критериев соразмерности. Украина находится в состоянии войны, что облегчает принятие решений, подчеркнул юрист.

Депутат Эдмунд Юревицс ("Новое Единство") отметил, что печатные издания, особенно газеты, "слишком мало" издаются на государственном языке, поэтому есть проблема в информационном пространстве. Юревицс и председатель комиссии Лейла Расима ("Прогрессивные") призвали к более углубленному обсуждению вопроса в подкомиссии по медиаполитике.

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