Возвращаемся и влюбляемся с новой силой!

Есть мнение, что страну достаточно посетить один раз — увидеть главные достопримечательности, сделать фотографии и двигаться дальше. Но любой опытный путешественник знает: страну не почувствуешь и не узнаешь за одну поездку. Все происходит постепенно — через разные регионы, людей, кухню, какие-то бытовые детали... Именно поэтому возвращаться в места на карте, где вы уже когда-то были, — означает получить более глубокие впечатления.

Самые яркие эмоции приходят, когда ты уже не турист-новичок, а внимательный наблюдатель и знаешь, чего хочешь от данного путешествия. Ведь путешествие — это не набор достопримечательностей конкретной страны, это, скажем так, контекст, который меняется в зависимости от маршрута, сезона и даже гида.

Вот они, старые-новые маршруты, куда, по мнению международного туроператора, Interlux Travel стоит вернуться:

Кампания: Италия, которую невозможно исчерпать

Регион Кампания — это Италия вне клише. Да, здесь есть Неаполь, Везувий и Помпеи. Но это еще и маленькие городки, где жизнь течет по своим правилам, лимонные сады Амальфитанского побережья, рыбацкие деревни, монастыри на скалах и кухня, ради которой сюда хочется возвращаться снова и снова.

Италия славится тем, что каждый регион здесь как отдельная самобытная страна. Не случайно Interlux Travel предлагает почти два десятка маршрутов по Италии — разной продолжительности, насыщенности и характера: интенсивные экскурсионные программы или более спокойные путешествия с акцентом на атмосферу и гастрономию. Но в любом случае Италия не терпит спешки. Сюда туристы возвращаются по много раз, и всегда это — ценное открытие.

Нормандия: Франция, которую вы не знаете

Нормандия — это особые пейзажи и сильные люди. Это ветер с Ла-Манша, скалы Этрета, яблоневые сады, пляжи, сидр и сыр камамбер, средневековые аббатства,  места, где решалась история Европы. Это регион, который невозможно познать наскоком. Нормандия требует вдумчивого путешествия, остановок, разговоров и тишины. Здесь Франция раскрывается не как туристический бренд, а как живая, настоящая страна, где прошлое и настоящее идут рядом. Именно такие регионы меняют отношение к путешествиям — они учат смотреть глубже.

Грузия: всегда новая, щедрая, непостижимая!

У Interlux Travel несколько программ по любимой туристами Грузии, но особое внимание стоит уделить новому маршруту именно для искушенных путешественников — тех, кто в Грузии бывал много раз и которого удивить сложно, но — можно. Кампания Interlux Travel подготовила потрясающий маршрут для искушенных туристов. Это будет путешествие в сопровождении лучшего гида по Грузии, который не просто ведет по точкам, а вводит в культурный и исторический контекст страны, объясняет, связывает, показывает свою страну изнутри, без заезженной туристической кальки.

Греция и Крит: активное познание или созерцательный отдых

Interlux Travel предлагает две насыщенные программы по Греции. Одна для тех, кто выбирает не лежак у моря, а активное знакомство с историей Древней Греции, панорамами, храмами и античными городами.

А для тех, кто предпочитает спокойный ритм, море и комфорт — идеальный выбор Крит, где отдых и культура гармонично сочетаются, но без перегрузки экскурсиями.

Это путешествие с объемом! Это не просто смена локаций, а осмысленное путешествие с логикой, контрастами и историческими связями.

Босния — Хорватия: маршруты на стыке Востока и Запада

Хлебосольные Босния и Герцеговина удивляют своей многослойной историей, османским наследием, уютными старыми городами и особой, немного меланхоличной атмосферой. Сараево и Мостар — не просто красивые места, а живые символы сложной, но удивительно гармоничной истории региона.

Хорватия, в свою очередь, добавляет путешествию средиземноморскую легкость: красоту Адриатического побережья, старинные города, такие как Дубровник и Сплит, прозрачное море и ощущение южной Европы. Вместе эти страны дают редкое сочетание глубины, эмоций и визуальной красоты.

Румыния — Болгария: солнечные страны, полные волшебства

Это путешествие для тех, кто хочет открыть Балканы по настоящему, понять эти земли и увидеть их колорит и уникальность. Румыния впечатляет контрастами: средневековые города Трансильвании, Карпаты, замки и легенды, тихие улочки и аутентичная атмосфера.

Болгария дополняет маршрут своей мягкостью и солнечным характером — туристов ждут древние города, православные монастыри, Черноморское побережье и гостеприимство. Этот тур позволяет увидеть Балканы как регион с богатой историей, но без суеты и перегруженности.

Словения — Хорватия: погружение в особую красоту Балкан

Идеальный маршрут для тех, кто ценит гармонию природы и архитектуры. Словения — компактная, зеленая и очень ухоженная страна: горы, озера, виноградники и уютные города, где все продумано и спокойно. Она создает ощущение порядка и внутреннего равновесия. Соседняя Хорватия добавляет динамику и эмоции — море, солнце, города Адриатики, живая атмосфера и панорамы, от которых захватывает дух. Вместе эти страны формируют одно яркое путешествие по Балканам, где каждая деталь логично продолжает предыдущую.

Португалия — страна, где много света, океана и приятной меланхолии

Лиссабон с его трамваями и смотровыми площадками, атмосферный Порту, бескрайняя Атлантика, музыка фаду и неспешный ритм жизни создают ощущение внутреннего покоя. Португалия не требует спешки — здесь важно останавливаться, смотреть, слушать и чувствовать. Это идеальное направление для тех, кто устал от суеты, информационного шума и хочет путешествие с настроением, глубиной и мягкой эстетикой.

Узбекистан — глубина культуры и восточная тайна

Один из самых недооцененных маршрутов для современного туриста — это Узбекистан: Самарканд, Бухара и Ташкент… Все это не просто памятники прошлого, а живое наследие Великого шелкового пути. Купола, медресе, восточные базары, ароматы специй и чайные дворы создают ощущение погружения в другую эпоху. Узбекистан поражает масштабом истории, гостеприимством и культурной глубиной. Это направление для тех, кто ищет не развлечение, а настоящий цивилизационный опыт и новые смыслы в путешествии.

Испания — это гораздо больше, чем Барселона!

Испания как танец фламенко, где много страсти и любви. Это страна регионов, каждый из которых имеет собственный характер, кухню и традиции. Андалусия с ее мавританским наследием, Баскония с гастрономией мирового уровня, Каталония, Кастилия — Испанию невозможно увидеть за один раз. Сюда возвращаются снова и снова, потому что каждый регион и каждый маршрут открывают страну по-новому, наполняя путешествие эмоциями, вкусами и живым темпераментом.

СПРАВКА. Interlux Travel строит свои программы на принципе спокойного, глубокого познавания стран: без гонки, без штампов, с получением впечатлений и осознанных эмоций. Разные страны, разные форматы и разные ритмы путешествий подбираются так, чтобы каждый маршрут был логичным, насыщенным и при этом комфортным. Туристов ждут продуманные переезды, профессиональные гиды, глубокий контекст и уважение к культуре тех мест, куда вы отправляетесь. Это путешествия, в которых вы не просто наблюдатель, а участник, вовлеченный в процесс познания.

Подробнее: www.interluxtravel.lv/ru; тел. 22723341, Рига, ул. Сколас, 9 (1 этаж), офис № 11.

Киев: Трамп добивается заключения мирного договора к 15 мая

Администрация США стремится заключить соглашение о мирном урегулировании в Украине не позднее мая, поскольку с лета ее внимание переключится на внутреннюю политику на фоне нового избирательного цикла, заявили в Раде.

Загрузка

«Отрезав пенсии, как ножом»: МВД ищет «разумные» условия для полиции

Чтобы решить проблему кадров в сфере внутренних дел, Государственный контроль предлагает продолжить реформу пенсий по выслуге в Государственной полиции, министр внутренних дел Рихард Козловскис обещает искать "разумное" направление в этом вопросе, а руководство Госполиции - продолжать усилия по привлечению молодых сотрудников.

Выезжайте с солидным запасом времени: предупреждение водителям на утро

ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) призывает водителей в среду утром, 28 января, из-за неблагоприятных погодных условий запланировать дополнительное время на дорогу, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Как стало известно ЛЕТА, один из мужчин, задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России, работал электриком.

«Трамп нам не папочка»: ЕС раскритиковал Генсека НАТО

Генсек НАТО Рютте считает, что Европе безопаснее под ядерным зонтиком США. Он заявил, что Владимир Путин "будет рад", если в Европе увидит свет единая армия или иная оборонная структура вне рамок НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подвергся резкой критике европейцев за то, что накануне предостерёг ЕС от разрыва связей с США в сфере обороны и безопасности.

И тогда автобусы встанут: перевозчики готовы пойти на масштабный протест

Региональные пассажирские перевозчики не отказываются от намерения провести более масштабную акцию протеста, чем в 2025 году, так как на встрече с Министром сообщения и Автотранспортной дирекцией во вторник, 27 января, не было предложено конкретных решений проблем. Об этом заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс, сообщает LETA.

«В субботу этот знак соблюдать не нужно!» Полиция сурово наказала водителя

Райвис в субботу отправился по своим повседневным делам и в полной мере наслаждался выходным днём. В тот день он проезжал мимо учебных заведений в Межциемсе, где в рабочие дни запрещено ехать быстрее 30 километров в час, однако мужчина помнил, что это был выходной.

