Возвращаемся и влюбляемся с новой силой! Реклама Редакция PRESS 26 января, 2026 14:12 Реклама

Есть мнение, что страну достаточно посетить один раз — увидеть главные достопримечательности, сделать фотографии и двигаться дальше. Но любой опытный путешественник знает: страну не почувствуешь и не узнаешь за одну поездку. Все происходит постепенно — через разные регионы, людей, кухню, какие-то бытовые детали... Именно поэтому возвращаться в места на карте, где вы уже когда-то были, — означает получить более глубокие впечатления.

Самые яркие эмоции приходят, когда ты уже не турист-новичок, а внимательный наблюдатель и знаешь, чего хочешь от данного путешествия. Ведь путешествие — это не набор достопримечательностей конкретной страны, это, скажем так, контекст, который меняется в зависимости от маршрута, сезона и даже гида.

Вот они, старые-новые маршруты, куда, по мнению международного туроператора, Interlux Travel стоит вернуться:

Кампания: Италия, которую невозможно исчерпать

Регион Кампания — это Италия вне клише. Да, здесь есть Неаполь, Везувий и Помпеи. Но это еще и маленькие городки, где жизнь течет по своим правилам, лимонные сады Амальфитанского побережья, рыбацкие деревни, монастыри на скалах и кухня, ради которой сюда хочется возвращаться снова и снова.

Италия славится тем, что каждый регион здесь как отдельная самобытная страна. Не случайно Interlux Travel предлагает почти два десятка маршрутов по Италии — разной продолжительности, насыщенности и характера: интенсивные экскурсионные программы или более спокойные путешествия с акцентом на атмосферу и гастрономию. Но в любом случае Италия не терпит спешки. Сюда туристы возвращаются по много раз, и всегда это — ценное открытие.

Нормандия: Франция, которую вы не знаете

Нормандия — это особые пейзажи и сильные люди. Это ветер с Ла-Манша, скалы Этрета, яблоневые сады, пляжи, сидр и сыр камамбер, средневековые аббатства, места, где решалась история Европы. Это регион, который невозможно познать наскоком. Нормандия требует вдумчивого путешествия, остановок, разговоров и тишины. Здесь Франция раскрывается не как туристический бренд, а как живая, настоящая страна, где прошлое и настоящее идут рядом. Именно такие регионы меняют отношение к путешествиям — они учат смотреть глубже.

Грузия: всегда новая, щедрая, непостижимая!

У Interlux Travel несколько программ по любимой туристами Грузии, но особое внимание стоит уделить новому маршруту именно для искушенных путешественников — тех, кто в Грузии бывал много раз и которого удивить сложно, но — можно. Кампания Interlux Travel подготовила потрясающий маршрут для искушенных туристов. Это будет путешествие в сопровождении лучшего гида по Грузии, который не просто ведет по точкам, а вводит в культурный и исторический контекст страны, объясняет, связывает, показывает свою страну изнутри, без заезженной туристической кальки.

Греция и Крит: активное познание или созерцательный отдых

Interlux Travel предлагает две насыщенные программы по Греции. Одна — для тех, кто выбирает не лежак у моря, а активное знакомство с историей Древней Греции, панорамами, храмами и античными городами.

А для тех, кто предпочитает спокойный ритм, море и комфорт — идеальный выбор Крит, где отдых и культура гармонично сочетаются, но без перегрузки экскурсиями.

Это путешествие с объемом! Это не просто смена локаций, а осмысленное путешествие с логикой, контрастами и историческими связями.

Босния — Хорватия: маршруты на стыке Востока и Запада

Хлебосольные Босния и Герцеговина удивляют своей многослойной историей, османским наследием, уютными старыми городами и особой, немного меланхоличной атмосферой. Сараево и Мостар — не просто красивые места, а живые символы сложной, но удивительно гармоничной истории региона.

Хорватия, в свою очередь, добавляет путешествию средиземноморскую легкость: красоту Адриатического побережья, старинные города, такие как Дубровник и Сплит, прозрачное море и ощущение южной Европы. Вместе эти страны дают редкое сочетание глубины, эмоций и визуальной красоты.

Румыния — Болгария: солнечные страны, полные волшебства

Это путешествие для тех, кто хочет открыть Балканы по настоящему, понять эти земли и увидеть их колорит и уникальность. Румыния впечатляет контрастами: средневековые города Трансильвании, Карпаты, замки и легенды, тихие улочки и аутентичная атмосфера.

Болгария дополняет маршрут своей мягкостью и солнечным характером — туристов ждут древние города, православные монастыри, Черноморское побережье и гостеприимство. Этот тур позволяет увидеть Балканы как регион с богатой историей, но без суеты и перегруженности.

Словения — Хорватия: погружение в особую красоту Балкан

Идеальный маршрут для тех, кто ценит гармонию природы и архитектуры. Словения — компактная, зеленая и очень ухоженная страна: горы, озера, виноградники и уютные города, где все продумано и спокойно. Она создает ощущение порядка и внутреннего равновесия. Соседняя Хорватия добавляет динамику и эмоции — море, солнце, города Адриатики, живая атмосфера и панорамы, от которых захватывает дух. Вместе эти страны формируют одно яркое путешествие по Балканам, где каждая деталь логично продолжает предыдущую.

Португалия — страна, где много света, океана и приятной меланхолии

Лиссабон с его трамваями и смотровыми площадками, атмосферный Порту, бескрайняя Атлантика, музыка фаду и неспешный ритм жизни создают ощущение внутреннего покоя. Португалия не требует спешки — здесь важно останавливаться, смотреть, слушать и чувствовать. Это идеальное направление для тех, кто устал от суеты, информационного шума и хочет путешествие с настроением, глубиной и мягкой эстетикой.

Узбекистан — глубина культуры и восточная тайна

Один из самых недооцененных маршрутов для современного туриста — это Узбекистан: Самарканд, Бухара и Ташкент… Все это не просто памятники прошлого, а живое наследие Великого шелкового пути. Купола, медресе, восточные базары, ароматы специй и чайные дворы создают ощущение погружения в другую эпоху. Узбекистан поражает масштабом истории, гостеприимством и культурной глубиной. Это направление для тех, кто ищет не развлечение, а настоящий цивилизационный опыт и новые смыслы в путешествии.

Испания — это гораздо больше, чем Барселона!

Испания как танец фламенко, где много страсти и любви. Это страна регионов, каждый из которых имеет собственный характер, кухню и традиции. Андалусия с ее мавританским наследием, Баскония с гастрономией мирового уровня, Каталония, Кастилия — Испанию невозможно увидеть за один раз. Сюда возвращаются снова и снова, потому что каждый регион и каждый маршрут открывают страну по-новому, наполняя путешествие эмоциями, вкусами и живым темпераментом.

СПРАВКА. Interlux Travel строит свои программы на принципе спокойного, глубокого познавания стран: без гонки, без штампов, с получением впечатлений и осознанных эмоций. Разные страны, разные форматы и разные ритмы путешествий подбираются так, чтобы каждый маршрут был логичным, насыщенным и при этом комфортным. Туристов ждут продуманные переезды, профессиональные гиды, глубокий контекст и уважение к культуре тех мест, куда вы отправляетесь. Это путешествия, в которых вы не просто наблюдатель, а участник, вовлеченный в процесс познания.

Подробнее: www.interluxtravel.lv/ru; тел. 22723341, Рига, ул. Сколас, 9 (1 этаж), офис № 11.