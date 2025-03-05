Возможное перемирие в Украине должно быть устойчивым и справедливым: Браже

Сегодня Браже встретилась с Бьерре в Риге, чтобы обсудить актуальные вопросы, стоящие перед ЕС в рамках подготовки к председательству Дании.

Министры обсудили свое видение будущего развития ЕС, а также вопросы безопасности и экономики.

Бьерре сказала журналистам, что высоко ценит тесное сотрудничество между Латвией и Данией, и подчеркнула, что геополитическая ситуация требует от Европы активной ответственности за собственную безопасность и помощи Украине.

Отвечая на вопросы журналистов, Бьерре сказала, что Украина должна иметь долгосрочные гарантии безопасности и вступить в ЕС. Вопрос гарантий безопасности является важным и сложным, но важно помочь Украине уже сейчас.

Браге также признала, что вопрос о гарантиях безопасности сложен, но страны ЕС должны работать вместе, чтобы нападение на Украину никогда не повторилось. Также необходимо сохранить обороноспособность Украины, в том числе путем развития ее военного производства.

Украина - демократическая страна с достаточно широкой внутренней дискуссией, отмечает она, поэтому не будет ситуации, когда кто-то извне будет диктовать Украине ее дальнейший путь.

Министр убеждена, что Украина имеет право сохранить перспективу членства в НАТО, но партнеры Украины должны работать вместе, чтобы поддержать ее как в военном, так и в дипломатическом плане.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии, Бьерре повторила, что Гренландию нельзя купить, а судьбу Гренландии могут решать только гренландцы.