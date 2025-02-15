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Возможно, сотрудникам «Радио Свободная Европа» придется покинуть Ригу — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 февраля, 2025 10:47

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Глава Департамента эффективности правительства США (Department of Government Efficiency – DOGE) Илон Маск призвал к закрытию финансируемых США "Радио Свободная Европа" (RFE) и "Голос Америки" (VOA), заявив, что эти СМИ устарели и растрачивают деньги налогоплательщиков. Сказанное Маском затрагивает и журналистов, работающих в Латвии, пишет Марис Краутманис.

Новое бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" было открыто в Риге 12 января 2023 года.

Редакция переехала из Москвы в Ригу, обосновав свое решение тем, что "российское правительство давно испытывает антипатии по отношению к свободному и неподконтрольному контенту". Решение перевести главное бюро в Ригу было принято после вторжения России в Украину. Еще одно бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" было создано в Вильнюсе, оно сосредоточилось в основном на отражении информации о Белоруссии. Президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma в то время заявлял, что возглавляемая им организация хочет обратиться к людям в странах, где недоступна объективная информация, чтобы показать, что эти люди не забыты. На тот момент предполагалось, что в новом бюро в Риге будет работать около 40 сотрудников, оно будет оснащено современной аппаратурой, чтобы обеспечивать новостной трафик для работающей круглосуточно платформе новостей на русском языке Current Time ("Настоящее время"). Наряду с удовлетворением потребности в независимых новостях в России рижское бюро производит контент на русском языке для аудитории в странах Балтии, в Европе и других странах мира.

Ныне в бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в историческом месте, где располагалась Рижская цитадель, на двух этажах здания работают около 75 человек. Примерно 45 из них - граждане Российской Федерации, они находятся в Латвии на основании рабочих документов в качестве сотрудников "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Если бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" во всем мире, в том числе и в Риге, срежут финансирование и они перестанут работать, у журналистов, которые там трудятся, больше не будет законных оснований находиться в Латвии. Им, а также техническим работникам радио, понадобится помощь МИД Латвии и других правительственных учреждений по обеспечению им статуса в Латвии, пока они найдут работу в другом СМИ - в Латвии или в других странах.

Пресс-секретарь МИД Диана Эглите сообщила "Неаткариге", что на данный момент министерство не располагает сведениями об изменениях деятельности "Радио Свободная Европа". Деятельностью и финансированием "Радио Свободная Европа" заведует правительственное агентство США по вопросам мировых СМИ - USAGM (US Agency For Global Media).

Как уже сообщалось, другое американское агентство - USAID - пережило "апокалипсис" в начале февраля: Маск и Трамп распорядились так, что было закрыто бюро USAID в Вашингтоне, перестал работать сайт агентства, сотни сотрудников USAID получили электронные письма о том, что им больше не нужно ходить на работу.

Тем временем Рижское бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", интернет-проект на "Ютубе" и сайт "Настоящего времени" продолжают работать и извещать о событиях в Украине и России.

Однако неизвестно, каковы будут дальнейшие события.

"Неаткарига" спросила об этом у Рижского бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", вопрос был переадресован головному офису в Вашингтоне. Директор "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" по внешним связям Карина Мари ответила лаконично: "На данный момент у нас нет комментариев, но, если нам будет о чем сообщить, мы вас уведомим об этом".

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