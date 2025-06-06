Самолет Ryanair экстренно сел в Германии: 9 человек ранены

Сильная буря на юге Германии вынудила рейс авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в среду вечером после того, как из-за сильной турбулентности на борту пострадали девять человек.

Рейс, следовавший из Берлина в Милан со 179 пассажирами и шестью членами экипажа, попал в зону турбулентности около 20:30. Она была настолько мощной, что пилот был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Мемминген в Баварии.

Восемь пассажиров и один член экипажа получили травмы.

Три человека были доставлены в больницу в Меммингене на лечение, остальные пострадавшие были отпущены после оказания им помощи. В качестве меры предосторожности все пассажиры были проверены службами экстренной помощи на наличие травм.

Власти не разрешили самолету продолжать полет, и авиакомпания организовала для пассажиров автобусную перевозку. Милан находится примерно в 380 километрах к югу от Меммингена.