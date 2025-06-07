Неврологу запретили практику из-за подозрений в неэтичном поведении с пациентками

История приобрела огласку после расследования Центра журналистских расследований Re:Baltica. Журналисты опубликовали свидетельства нескольких женщин, ранее не знакомых между собой. Они обвиняли врача в неуместных прикосновениях, интимных высказываниях и манипуляциях с элементами гипноза.

Женщины рассказывали, что во время приёмов врач без разрешения прикасался к их телу, в том числе к груди и талии, предлагал "расслабиться" и упоминал оргазм. Большинство из них не подавали официальных жалоб, желая забыть неприятный опыт, но как минимум две пациентки обратились в полицию и к профессиональным медицинским инстанциям.

Инспекция здравоохранения в 2023 году наложила на Вишкерса штраф в размере 1000 евро и на полгода запретила ему заниматься медицинской практикой — это первый подобный случай в Латвии. Сам врач оспорил это решение в суде. В мае 2025 года Рижский окружной суд оставил запрет в силе, сократив лишь размер штрафа до 500 евро. Суд признал действия Инспекции законными и обоснованными.

Отметим, что дисциплинарные меры были приняты не за сексуальные домогательства как таковые, а за практику гипноза без соответствующего сертификата. Информация о действиях врача поступала в надзорные органы ещё с 2020 года, но серьёзная реакция последовала лишь после публикации Re:Baltica.

Пока у Вишкерса сохраняется право обжаловать решение, он формально может продолжать работать. Однако уголовное расследование в отношении него остаётся открытым.