Собака лаяла много дней: полиция спасла запертую в квартире без еды и воды таксу. ВИДЕО

На стук в дверь квартиры никто не открыл, но лай продолжался. С разрешения старшего по дому полицейские вошли внутрь и обнаружили там таксу в тяжёлом состоянии — без воды и еды, а пол квартиры был покрыт мочой и фекалиями.

Собака была заметно испугана и истощена. Сотрудники полиции вызвали службу спасения животных. Представитель службы доставил животное в ветклинику, но считать чип не удалось — пес был слишком напряжён и не подпускал к себе.

Начат административный процесс. За жестокое обращение с животными предусмотрен штраф до 2000 евро для физических лиц и до 3500 евро для юридических, а также запрет на содержание животных сроком до двух лет.