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«Возможно, смотрел не на тот светофор»: подробности аварии с участием мотоцикла и троллейбуса в Риге (2)

tv3.lv 22 сентября, 2024 10:45

ЧП и криминал 2 комментариев

Утром в пятницу, 20 сентября, мотоциклист, ехавший по бульвару Райня в центре Риги, на миг утратил бдительность и врезался в дверь троллейбуса. Тот после удара проехал еще пару метров и остановился. На проезжей части временно образовался хаос. Прибывшие полицейские и медики сделали все возможное, чтобы исправить ситуацию, сообщает программа Degpunktā.

Авария произошла на перекрестке ул. Бривибас и бульвара Райня, у подножия памятника Свободы. В результате тяжело пострадал водитель мотоцикла Honda. Мотоцикл с двигателем 1800 куб.см на перекрестке не остановился на красный свет и, почти не затормозив, врезался в троллейбус сбоку. Водитель троллейбуса предполагает, что мотоциклист смотрел вдаль и просто не заметил ближайшего светофора - возможно, это объясняет, почему произошло ДТП.

"Получается, что у него там красный горел перед памятником. На дальнем горел зеленый. Может, он не туда посмотрел. Он, говорят, вообще не тормозил", - излагает свою версию водитель троллейбуса Денис.

Мотоциклист врезался во вторую дверь троллейбуса, прямо у ног пассажирки по имени Ольга. Женщина сказала, что без ста граммов горячительного не уснет: "Хотела выйти на Инжениеру. Троллейбус поворачивал налево. Мотоцикл ехал по средней полосе, и я слышала удар. У троллейбуса горел зеленый. Мотоцикл проехал между машинами".

Денис огорчен, что для мотоциклиста день завершился столь плачевно. Он не чувствует своей вины, но все равно очень переживает случившееся: "Сегодня утром как раз видел аварию трамвая. Мы-то ничего не можем сделать, едем на свой "зеленый", не можем заметить всего".

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