Возможно будут задерживать тех, кто намерен праздновать Новый год по московскому времени: Госполиция

Поскольку в Украине продолжаются боевые действия, то и в этом году городские власти на станут проводить в Риге праздничных салютов, говорит представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс:

«Рижское самоуправление, уже много лет солидаризируясь с жителями Украины, а также учитывая тот ущерб, который фейерверки наносят животным и природе, не проводит салютов. Также самоуправление призывает население воздержаться от использования пиротехники».

Использование пиротехники в частном порядке не запрещено в праздничные дни. Однако в Рижской думе подчеркивают, что усиленные патрули Госполиции и муниципальной полиции будут следить за возможным прославлением страны-агрессора. В частности, возможно задержание тех лиц, кто намерен праздновать Новый год по московскому времени — в 11 часов вечера — и запускать салюты, сказала представитель Госполиции Лига Дзилюма:

«Если будет констатировано, что лицо в новогоднюю ночь в 11 часов осуществляет запуск пиротехники в месте, где это не запрещено законом, но с целью прославлять страну-агрессора и осуществлять ее публичную поддержку, то полиция может рассмотреть, нет ли в этом деянии административного правонарушения («использование в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления»). За это правонарушение предусмотрен штраф до 350 евро. Надо отметить, что каждый случай будет оцениваться индивидуально».

Впрочем, во многих других самоуправлениях Латвии праздничные салюты на новый год запланированы. Городской салют увидят жители Мадоны, Валмиеры, Мазсалацы, Руйиены и Даугавпилса.