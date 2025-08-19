«Праздник замечательный, но зачем в семейной зоне такие тексты? Кто отвечает за репертуар?» — спрашивает один из горожан, утверждая, что песню запускали не один раз, создавая неуместную атмосферу.

В официальной программе Праздника Риги был включен концерт «Citu dziesmu svētki» на набережной 11 Ноября. В этом году акцент сделан на альтернативной и некоммерческой музыке, созданной после восстановления независимости Латвии. Организаторы объясняют, что подборка призвана передать «дух непокорности», однако неясно, была ли упомянутая композиция частью утверждённого сет-листа или прозвучала в ином контексте.

Рижская дума пока не дала официальный комментарий о соответствии репертуара праздничной атмосфере. На фоне дискуссий горожане просят власти и организаторов объяснить критерии отбора музыки и как обеспечить, чтобы репертуар подходил для широкой аудитории, включая семьи с детьми?