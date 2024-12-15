Вот и пустила пожить родственников: экс-директор 1-го медицинского колледжа предстала перед судом

Суд информирует, что до сих пор рассмотрение дела несколько раз переносилось в связи с неявкой одной из обвиняемых. На следующем заседании суда планируется начать расследование.

Ранее Рижский окружной суд полностью отменил приговор суда первой инстанции, так как констатировал существенное нарушение Уголовно-процессуального закона - суд первой инстанции в судебных дебатах не предоставил защите слово для реплики.

Ранее суд первой инстанции приговорил Бунгу к условному тюремному сроку на 2 года и 3 месяца, а также к выплате денежной компенсации в пользу Рижского 1-го медицинского колледжа в размере 55 тысяч 156 евро.

Помимо Бунги перед судом предстали также ее дочь Линда Бунга, бывший бухгалтер колледжа Лилия Головач и Кора Ресна.

Ресна была приговорена к 2 годам тюрьмы условно, а Бунга-младшая и Головач - к общественным работам на 100 часов.

Представитель прокуратуры Лаура Маевска ранее, не называя обвиняемую по имени, сообщала агентству LETA, что обвиняемая с 2011 по 2017 год, злоупотребляя служебным положением и не заключая договор аренды, проживала в здании служебной гостиницы на ул. Томсона, 39, в Риге, причем арендную плату за жилье не платила. Кроме того, обвиняемая разрешила жить в служебной гостинице бесплатно своим родственникам и другим лицам.

В результате государство понесло убытки в размере 55 тысяч 156 евро.

Кроме того, обвиняемая давала посторонним лицам в пользование топливную карточку, выданную колледжу, и тем самым она способствовала хищению в размере около 400 евро.

Согласно постановлению о передаче дела в суд, данное лицо обвинялось еще и в подделке бухгалтерских документов, обосновывающих использование служебной автомашины колледжа и подтверждающих расходы, а также в том, что оно расписывалось на документах, содержащих недостоверные сведения.

Еще по одному эпизоду данное лицо обвиняется в хищении в небольшом размере: оно расписалось на документе о проведении спортивных занятий, которые в колледже реально не проводились, и учебному заведению был нанесен материальный ущерб в размере 300 евро.

18 декабря 2017 года Минобрнауки издало распоряжение о снятии Бунги с должности директора колледжа.

Согласно информации на сайте президента ЛР, в 2009 году Бунга за значительный вклад в развитие системы профессионального медицинского образования и подготовку молодых специалистов была награждена Крестом признания IV степени.

Уголовный процесс в связи со злоупотреблением служебным положением был начат Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в конце 2017 года.

В суде находится еще одно уголовное дело, связанное с Бунгой. На сей раз речь идет о служебном подлоге. Бунга обвиняется согласно части 2 статьи 327 Уголовного закона. За это деяние ей грозит лишение свободы сроком до 1 года, кратковременное решение свободы, пробационный надзор и общественные работы или денежный штраф, а также лишение права заниматься определенными видами деятельности сроком до 3 лет.

Судебное заседание по этому делу запланировано на 18 декабря.