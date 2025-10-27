Вот это прорыв! МИД ЛР готов укреплять диалог с Бангладешем и Доминиканой

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?