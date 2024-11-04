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«Вороны ему не нравятся…» Спасателям пришлось снимать с дерева мужчину, разорявшего птичье гнездо

Редакция PRESS 4 ноября, 2024 15:39

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Во дворе одной из многоэтажек в Плявниеки, спасателям пришлось оказать помощь мужчине, который залез на верхушку дерева, но самостоятельно спуститься уже не смог. Жители окрестностей рассказывают, что этот мужчина заботится о птицах, но не терпеть не может ворон, и поэтому он решил залезть на дерево, чтобы разорить одно из вороньих гнезд. Замысел удался, но что-то все же пошло не по плану, сообщает "Дегпункта".

На березе, среди немногих оставшихся желтых осенних листьев, жители Плявниеки заметили человека, пытающегося металлическим прутом сбить свитое птичье гнездо. Заметив это необычное зрелище, несколько человек решили все таки вызвать спасателей, поскольку беспокоились за жизнь мужчины на верхушке дерева.

- Я просто гуляла со своей младшей сестрой. Заметив это, решила не играть с судьбой перед Богом. Может быть, он мог и сам спуститься... Но я позвонила в 112, меня спросили, сможет ли слезть, но откуда мне знать. Лучше не проверять. Возможно, у него там случится сердечный приступ, - говорит очевидец Анастасия.

Спасатели прибыли очень быстро и сразу приступили к работе по снятию мужчины с дерева. По словам очевидцев, ему завязали на поясе страховочный ремень, после чего пожарные помогли мужчине спуститься на землю. В процессе, он отказался от помощи, заявляя, что в состоянии спуститься самостоятельно. Как выяснилось, страсть мужчины — птицы. Он каждый день заботится о них и отгоняет ворон самодельным металлическим инструментом.

«Он защищает птиц. Вешает скворечники для птиц. Он всегда ухаживает за деревьями, подстригает их, красит. Вороны ему не нравятся, потому что они трогают других птиц. В связи с возрастом, думаю, он решил поступить так опрометчиво", - объясняет соседка мужчины Алла.

На этот раз он забрался на дерево, используя лестницу, которую принес и приставил к дереву. Он и раньше поступал подобным образом, но тогда причина забраться на верхушку дерева была другая: «Ну, когда он ставил скворечники для скворцов, я это видела, но я впервые вижу, чтобы он что-то разрушал».

Анастасия удивлена ​​ловкостью мужчины, ведь дерево высокое и он залез на него без всякой страховки. Несмотря на то, что зрелище было пугающим, физическая сила этого человека, как говорят, заслуживает похвалы.

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